Dana Cup ramt af roskildesyge: 40-50 mennesker smittet

HJØRRING: Klokken 17 onsdag eftermiddag blev det opdaget, at flere af deltagerne ved Dana Cup er smittet af roskildesyge.

Det drejer sig om mellem 40-50 Dana Cup-deltagere, der har været indkvarteret på Holmegaardsskolen i Hjørring, oplyser Torben Vandsted, der er presseansvarlig ved Dana Cup.

På skolen er i alt 800 spillere indkvarteret.

- Det er jo altid en træls situation, især når det er så varmt. Men der er ingen panik. Det er under fuld kontrol, og de smittede er blevet tilset af læger, siger Torben Vandsted.

Isolation og grundig rengøring

For at undgå, at virussen spreder sig yderligere, er de syge blevet isoleret og flyttet til andre lokaler.

De må først være i kontakt med andre, når de har været opkastningsfrie i et døgn.

Desuden har man tilkaldt et rengøringsselskab til en grundig rengøring og desinficering af det område, spillerne har boet på, oplyser Torben Vandsted.

Virus kan være medbragt

Blandt de smittede er spillere fra flere nationer blandt andet USA og Malaysia. Og der er en risiko for, at virussen er noget, nogle af spillerne har haft med sig.

- Vi har tidligere oplevet, at hold udefra er kommet her til med en virus i kroppen. Det kan også være tilfældet her, siger han.

Der er indtil videre ikke udsigt til aflyste kampe på grund af virussen.