Dana Cup-stifter mindet på stadion

HJØRRING: Afdøde John Robert Larsen, tidligere Dana Cup-manager og formand for Fortuna Hjørring, blev søndag eftermiddag mindet med et minuts stilhed.

Det skete på stadion i Hjørring umiddelbart før starten på fodboldkampen mellem Fortuna Hjørring og Vejle

"JR", som han kærligt blev kaldt, døde på sygehuset i Hjørring torsdag aften, kort efter sin 75 år års fødselsdag.

Han havde nået at deltage i et evalueringsmøde om Dana Cup i sidste uge, selv om han var stærkt svækket af kræftsygdom.

Det fortalte stadionspeaker Carsten Isaksen kort før kampstart på stadion søndag. Et foto af John Robert Larsen blev vist på måltavlen, mens både publikum og spillere stående holdt et minuts stilhed for at ære den mand, der i så mange år har betydet så meget for Dana Cup, Fortuna Hjørring og kommunen som helhed.

Det var John Robert Larsen, som tilbage i 1981 fik ideen til en international ungdomsturnering i Hjørring - Dana Cup - der er vokset til have have over 1000 deltagerhold fra nær og fjern.