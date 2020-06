Daniel jubler over studenterkørsel: Jeg er pisseglad

HJØRRING:- Jeg er pisseglad. Rent ud sagt. Alt det, vi har kæmpet for, det lykkes nu.

Daniel Tidemann, 19-årig hjørringenser og manden bag Facebook-initiativet "Red vores studentertid" med 18.000 medlemmer, jubler forståeligt, efter at regeringen nu har meddelt, at årets studenter alligevel får lov til at fejre deres eksamen med studenterkørsel.

Det har coronakrisen ellers længe truet med at sætte en kæp i hjulet for, men efter flere uger med faldende smittetryk, færre dødsfald og færre indlagte gav Børne- og Undervisningsministeriet onsdag aften grønt lys.

Studenterkørslen bliver dog kun tilladt, hvis det foregår klassevist for at undgå større forsamlinger.

Årets studenter får lov at afslutte deres studentertid med den traditionelle studenterkørsel, har regeringen bestemt. De endelige retningslinjer er ikke på plads endnu. Arkivfoto: Bent Bach

De nærmere retningslinjer er i øjeblikket ved at blive udarbejdet. De ventes at være klar i løbet af de kommende dage.

Dog har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) slået fast, at de unge får lov at drikke alkohol i vognene.

- Det er for mig vigtigt, at det bliver som det plejer, siger Daniel Tidemann, som sammen med en lang række andre kommende studenter har skrevet til utallige politikere og kontaktet mange medier de seneste uger for at lægge pres på for at få tilladt studenterkørslen.

- Vi har arbejdet ekstremt hårdt. Personligt har jeg selv skrevet og ringet til otte håndfulde politikere. I starten var der rigtigt mange politikersvar. De sagde, det var fedt, vi kæmpede for sagen. Men det var jo dem, der kunne ændre på det, fortæller Daniel Tidemann.

I sidste uge var der kaldt til demonstration på slotspladsen foran Christiansborg for at kræve at få lov til studenterkørsel, og her kunne Daniel Tidemann for alvor mærke en ændret holdning hos politikerne.

- Der kunne vi mærke, at det nok skulle blive til noget. Der mødte mange politikere op og sagde, at de var enige med os, fortæller Daniel Tidemann.

Han bliver HHX-student fra Handelsskolen i Hjørring torsdag. Senere på måneden fylder han 20, og allerede for halvandet år siden planlagde han og hans klasse, at de skulle køre studenterkørsel 27. og 28. juni.

Nu bliver det en realitet efter lang tids frygt for det modsatte.