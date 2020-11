Dansk minkdrama går verden rundt

NORDJYLLAND:Det er ikke kun i Danmark, nyheden om at alle mink herhjemme skal aflives for at stoppe en muteret version af coronavirus i at sprede sig og blive til en trussel for folkesundheden i hele verden.

Medier fra hele verden beretter nu om det danske minkdrama og det pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen gjorde den alvorlige situation klar.

"En muteret version af Sars-CoV-2 coronavirus er allerede fundet hos tolv mennesker i det nordlige Jylland, sagde Frederiksen. Samtidig advarede hun om, at mutationen ikke kun kunne sprede sig til andre dele af Danmark, men også til resten af ​​verden", skriver den tyske tabloidavis Bild på sin hjemmeside.

Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), fødevareminister Mogens Jensen (S), faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak og Rigspolitichef Thorkild Fogde under det virtuelle pressemøde, hvor der blev berettet om, at coronavirus er muteret i mink og vandret til mennesker. Og det kan bringe det globale arbejde med vacciner i fare. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

"Danske myndigheder sagde, at en variant af virussen, der blev opdaget hos 12 personer, der for nylig havde fået infektionen fra mink i det nordlige Danmark, var så bekymrende, at det rejste spørgsmål om, hvor godt en potentiel vaccine ville fungere over hele verden", skriver det Londonbaserede internationale erhvervsmedie Financial Times.

Engelske The Guardian følger op i sin onlineudgave:

"Verdens største minkproducent, Danmark, planlægger at udslette mere end 15 millioner af dyrene på grund af frygt for, at en Covid-19-mutation, der flytter fra mink til mennesker, kan bringe fremtidige vacciner i fare", skriver

"Et muteret coronavirus er begyndt at sprede sig i mink i Danmark. Nu vil alle mink i landet blive dræbt for at stoppe spredningen", skriver norske VG på sit nyhedssite.

Og hos broderfolket i Sverige har de store medier fundet plads til nyheden.

"Millioner af minke skal dræbes, efter at et muteret coronavirus fra minkbedrifter er overført til mennesker. Til dato siges det, at tolv mennesker er blevet inficeret med virussen", skriver Aftonbladet.se

I USA, hvor alles øjne ellers er rettet mod kampen om præsidentposten, har hovedstads Washington Post, der er kendt for at være avisen, der afslørede Watergate-skandalen, som fældede præsident Richard Nixon, også fundet plads til at skrive om det danske minkdrama i sin onlineudgave.

Ud over at fortælle om den planlagte masseaflivning af mink på grund af virusmutationen, som er konstateret i de nordjyske minkfarme, så beretter Washington Post, der ejes af den amerikanske Amazon-milliardær Jeff Bezos, også om et sted, hvor den danske regeringes beslutning vækker tilfredshed.

"Dyrevelfærdsgruppen Humane Society International bifaldt premierministeren for at tage ”et så vigtigt og videnskabsbaseret skridt til at beskytte danske borgere” og sagde, at det håbede, at det at miste så mange mink til coronavirus får pelsfarmene til at komme ud af virksomheden", skriver det amerikanske medie med nyhedsbureauet AP som kilde.