Danskere laver balladen ved fodboldcup

HJØRRING: Når tusinder af unge fodboldspillere fra hele verden mødes for at spille fodbold til det årlige Dana Cup, er der lagt op til hygge og masser af fine timer på grønsværen ... men det er også næsten uundgåeligt, at der kan sker sammenstød af den mere ubehagelige slags udenfor banerne.

Foreløbig melder Nordjyllands Politi dog om et meget fredeligt Dana Cup, hvor de relativt få voldsepisoder udelukkende har involveret unge danskere.

Natten til onsdag blev der registreret to voldsepisoder, hvoraf kun den ene skal efterforskes yderligere.

Den ene handlede om en 16-årig dreng på Landlyst, som var blevet slået ned, hvorfor politiet blev tilkaldt. Vel ankommet kunne betjentene konstatere, at drengen var forsvundet, og at der ikke rigtig var grund til yderligere handling fra deres side.

Mere efterforskning

Lidt mere alvorligt var det ved diskoteksteltet på Ths. Morildsvej, hvor en 14-årig dreng fik bank af tre 16-17-årige. Episoden blev udløst af ung kærlighed og jalousi og skal efterforskes nærmere af politiet.

Tirsdag aften antastede politiet også en lokal 16-årig, som gik rundt blandt Dana Cup-deltagerne bevæbnet med en kniv. Drengen, der i forvejen kendt af politiet, fik konfiskeret kniven og modtog en kraftig løftet pegefinger.

Endelig har Nordjyllands Politi modtaget en enkelt anmeldelse om tyveri fra et klasseværelse på Hjørring Private Realskole, hvor bl.a. et hold Schweiz overnatter. Her er der stjålet en tegnebog.