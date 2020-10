De der bunkere ... hvad skal vi egentlig med dem?

Midt i et erhvervsområde og tæt på havnen i Hirtshals ligger en gammel tyskerbunker som et minde fra en svunden tid. Bunkeren er, som de øvrige bunkere i Danmark, ikke fredet og ligger der måske mest, fordi det er for dyrt at fjerne den. Historiker Chrestina Dahl slår et slag for, at bunkerne er en vigtig del af den danske kulturarv. Foto: Claus Søndberg