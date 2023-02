Bageri klar med nyskabelse - vi vil hylde den danske grillbar

HJØRRING:Det var ikke kun på grund af det enestående bagværk og den fremragende kaffe, at det vækkede opsigt, da bageriet "Først Til Mølle" for knap et år siden åbnede på Bispetorv i Hjørring.

For det var i den grad også bemærkelsesværdigt, at mændene bag butikken - Tobias Nilsson og Anders Johst - begge havde en baggrund på Michelin-restauranter.

Fra start signalerede makkerparret også, at bageriet formentlig kun var starten på et samarbejde, der hen ad vejen kunne blive til meget mere.

Et hårdt første år

Med stigende priser på både råvarer og på energi har åbningsåret været udfordrende for "Først til Mølle". Det lægger Anders Johst ikke skjul på.

- Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at 2022 nok ikke lige var året, hvor man burde åbne et bageri. Der har ikke været tale om kronede dage for bagere - og det har vores forretning selvfølgelig også været præget af. Oktober og november var nogle hårde måneder, og dér kunne man virkelig mærke, at forbrugerne holdt igen. Men til gengæld blev december så rigtigt fin, forklarer Anders Johst og tilføjer:

- Overodnet set synes jeg, at vi har oplevet en fornuftig interesse for vores koncept - og vi er også kommet ud af året med nogle erfaringer, som vi kan bruge. Det vil selvfølgelig komme til at hjælpe os, når energipriserne begynder at falde - og forhåbentlig kommer der også lidt mere gang i det hele, når folk ikke længere holder så meget igen. For vi kan næsten kun gå bedre tider i møde, siger han.

Klar med nyskabelse

I januar 2023 har der været ferielukket i "Først Til Mølle". Selve bageriet genåbnede 1. februar - men umiddelbart efter er der også en nyskabelse på vej.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at selve bageriet fastholdes, som man kender det - med blandt andet salg af brød, kager og smørrebrød. Men derudover skal der også være takeaway om aftenen.

- Jeg begyndte at tænke tanken om et aftenkoncept for at udnytte lejemålet fuldt ud. For når bageriet lukker ned om eftermiddagen, så sker der ikke mere her. Men egentlig så har vi jo nogle faciliteter stående, som sagtens kan udnyttes til takeaway. Så derfor er idéen egentlig også rimeligt nem at realisere, forklarer Anders Johst.

- Vi har bestemt, at vi kommer til at starte ud med et koncept, hvor vi vil hylde den danske grillbarkultur - især som den ser ud i Nordjylland. På de klassiske grillbarer i Nordjylland kan man jo eksempelvis ikke købe en "hamburger" - her hedder det en "bigburger", smiler Anders Johst.

Så på menukortet vil man altså - udover bigburgeren - eksempelvis kunne finde jumboburger, cheeseburger, baconburger, pølsemix samt ristede og røde hotdogs.

Trods sit eget gourmetudgangspunkt så fastslår Anders Johst dog, at de nævnte godbidder ikke skal forvandles til ukendelighed. Det er på kvaliteten af råvarerne og på arbejdet med smagene, at han vil lægge en indsats.

- Vi vil gerne lave et produkt, der er ærligt og tæt på det, som folk kender. Det skal ikke stikke af i en eller anden retning, som folk ikke kan følge. Men man må selvfølgelig gerne kunne smage, at der er tænkt nogle tankler omkring maden, siger Anders Johst.

Bøfferne bliver derfor sammensat af kød fra både fransk limousine-kvæg og dansk malkekvæg. Men derudover så bliver bageriet også inddraget på mange måder.

Det sker selvfølgelig først og fremmest ved at bidrage med brød til maden, men derudover kan også restprodukterne fra bageriet - gennem gæringsprocesser - bruges som umami-mættede smagsgivere på en lang række forskellige måder.

- Gærprocesser giver nogle fantastiske smage. Så man kan bruge gamle brødresters næringsstoffer til at krydre med, og det er faktisk noget, som man har gjort i årevis i både Sydeuropa og i Asien, siger Anders Johst.

Meget mere end burgere

Udover hyldesten til den danske grillbar bliver der også mere eksotiske smagsindtryk på takeaway-kortet hos "Først Til Mølle".

Den anden halvdel af menukortet kommer nemlig til at blive udgjort af udenlandsk inspirerede retter, og det kan eksempelvis være streetfood-agtige lækkerier som bao (asiatisk dampet bolle med fyld af fisk, gris eller oksekød), mexicanske tortillas, hawaianske poke bowls, indisk butterchicken eller måske bánh mì (vietnamesisk sandwich).

"Først Til Mølle" forventer at have aften-åbent med virkning fra 10. februar.