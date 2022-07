De er uønskede overalt - men sådan skal de bo i Vrå

VRÅ:De er fysisk og psykisk handicappede, de er misbrugere - og nogle af dem har sågar en kriminel baggrund. De er i perioder til fare for sig selv - og andre.

Og de er uønskede overalt.

En gruppe på 20 asylansøgere med "problematisk adfærd" er i sandhed dem, ingen gider at lege med.

I landsbyen Sandvad jubler de over udsigten til at slippe af med dem, og i Vrå er der massiv modstand mod at få dem som naboer, allerede inden de overhovedet har passeret byskiltet.

Udfordrede asylansøgere flytter efter planen til Vrå fra 1. september i år. Foto: Torben Hansen

Det gør de måske allerede om mindre end halvanden måned. Tre nordjyske mænd har budt ind på opgaven med at tage sig af dem. I første omgang i tre år fra 1. september i år. Det har de gjort gennem selskabet Botilbuddet Norden ApS, og deres tilbud har Udlændingestyrelsen sagt ja tak til.

Til formålet købte de tre mænd i efteråret 2021 bygningerne på Bakkevej 1-3 et par kilometer fra stationsbyens centrum gennem et andet fælles selskab, Vika Nord ApS.

123,2 millioner for fire års indkvartering Bygningerne på Bakkevej 1-3 i Vrå blev købt af ViKa Nord ApS i slutningen af november 2021 for 1.945.000 kroner. Det er de samme personer, der ejer Botilbuddet Norden ApS og ViKa Nord ApS

Botilbuddet Nord ApS har i det tilbud, Udlændingestyrelsen sagde ja tak til, tilbudt at indkvartere op til 20 beboere i fire år for en pris på 123,2 millioner kroner.

Prisen for hver af de faste 18 beboere er 132.000 kroner om måneden, mens der gives "rabat" på to akutpladser, som ventes brugt i 16 af de 48 måneder til et samlet beløb på 3,2 millioner.

Prisen for særlige foranstaltninger til at skærme beboere fra andre og de ekstra personaleressourcer, det kræver, er anslået til 5.952.000 kroner. Kilde: Udlændingestyrelsen VIS MERE

"Uanede muligheder"

Her er der sammenlagt 698 kvm bolig samt flere andre bygninger, der huser kontor, værksteder og fitnesslokaler på en 19.999 kvm stor grund, "hvilket også giver uanede muligheder for udendørs aktiviteter", som Botilbuddet Norden ApS beskriver det i sit tilbud til Udlændingestyrelsen.

Netop nu kan regler spænde ben for, hvorvidt de op mod 20 udlændinge overhovedet må flytte ind i bygningerne udenfor Vrå. Adressen er nemlig omfattet af en landzonetilladelse, der ikke levner plads til flere end syv personer i såkaldt institutionsbeboelse.

Mens den problematik bliver drøftet bag lukkede døre mellem ejerne af Botilbuddet Norden ApS, Hjørring Kommune og Udlændingestyrelsen, kan Nordjyske løfte lidt af sløret for, hvordan en eventuel hverdag kan blive for de forkætrede asylansøgere, hvis de nogensinde flytter ind på Bakkevej.

Ikke fordi vi er blevet inviteret indenfor, men en aktindsigt i det tilbud, Botilbuddet Norden ApS gav Udlændingestyrelsen, gør det muligt.

Udlændingene kan placeres i tre separate bygninger på grunden. Bakkevej 1, som ligger tættest på den cykelsti, mange børn i området benytter, når de skal i skole, er med 398 kvm bolig den største. Bygningen har plads til 15 beboere på hver sit værelse, hvoraf flere kan isoleres fra de andre værelser. Ud over de mange beboerværelser er der blandt andet køkken, to opholdsrum, tre badeværelser og et personalerum.

Bakkevej 1 er med sine knap 400 kvm bolig den bygning, der kan rumme flest beboere i det private asylcenter, der - måske - åbner 1. september lige udenfor Vrå. Foto: Torben Hansen

Bakkevej 1a er en tidligere skolebygning på 170 kvm. Det er en pudset bygning i gule farver, som ligger for sig selv omkranset af høje træer på flere sider. Her er der plads til fem beboere, og desuden rummer den handicapvenlige bygning to badeværelser, et opholdsrum, et køkken og et personalerum.

Botilbuddet Norden beskriver selv Bakkevej 1A som "ideel til beboere, der skal skærmes 1:1, 2:1 og/eller har fysiske handicap. Bakkevej 1a kan køres som en selvstændig enhed uden nogen indblanding fra de øvrige beboere."

Alle beboerværelser er møblerede enkeltværelser og giver beboeren følelsen af at være flyttet ind i et rigtigt hjem, hvor man kan dufte maden, og bare slappe af i sofaerne i de store fællesrum, hvor der altid er liv. Botilbuddet Norden ApS i tilbud til Udlændingestyrelsen

Den sidste bygning på adressen, som efter planen kan rumme nogle af asylansøgerne, er Bakkevej 3. En mindre rødstensbygning, der tidligere har fungeret som fodermesterhus. Huset ligger med afstand til de øvrige bygninger og er skærmet med et plankeværk, som betyder, at man ikke kan se de øvrige bygninger på grunden.

Her er der værelser til to beboere, et badeværelse, opholdsrum, køkken samt personalerum.

Den røde bygning har tidligere været benyttet som fodermesterhus på den nedlagte landejendom. Nu kan den rumme to asylansøgere, det kan være nødvendigt at skærme særligt fra andre. Foto: Torben Hansen

Fitness, værksted og klinik

Foruden de tre bygninger til beboelse er tre længer fra den gamle landejendom indrettet med kontor, værksted, fitness og mere end 500 kvm. depotrum samt et lokale, hvor en tilknyttet sygeplejerske kan have klinik.

Desuden er der på den næsten to hektar store grund køkkenhave, fodboldbane, egen sø og mulighed for at holde dyr.

"Bygningerne er hyggelige og emmer af ro på landet. Alle beboerværelser er møblerede enkeltværelser og giver beboeren følelsen af at være flyttet ind i et rigtigt hjem, hvor man kan dufte maden, og bare slappe af i sofaerne i de store fællesrum, hvor der altid er liv", som Botilbuddet Norden ApS udtrykker det i tilbuddet til Udlændingestyrelsen.