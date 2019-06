De første krydser er sat: - Det har været noget rod

HJØRRING: Der var allerede tæt på hundrede mennesker igennem valgboksene i løbet af de første ti minutter, da man i Bagterphallen i Hjørring ligesom i resten af landet åbnede for afgivelsen af stemmer klokken 8.00.

Blandt vælgerne der lagde de første stemmesedler i urnerne var der forskellige syn på, hvordan den usædvanligt lange valgkamp har udspillet sig.

- Jeg synes, det har været noget rod. Jeg ville ønske, at de havde talt noget pænere til hinanden, og at de var mere konkrete om, hvad de ville, lød det fra Jytte Pedersen.

Få minutter efter havde Helle Pedersen afleveret sin stemme, og hun har haft en lidt mere positiv oplevelse i den seneste måned.

Jeg synes, det har været meget intens, men det har været fint nok. Der er jo mange ting at tage stilling til, siger hun.

Men det er altså ikke alle i det her land, der har smidt alt fra sig for at give vores politikere al tilgængelig opmærksomhed. Flemming Mathiasen har i hvert fald betragtet det hele med en vis afstand.

- Jeg har ikke fulgt så meget med, må jeg indrømme. Så det er nok gået lidt forbi mig. Men jeg vidste, hav jeg ville stemme, så det jeg synes kan godt man kan lade det passere en smule, siger Flemming Mathiasen om valgkampen.

Og alle de vælgere, som Nordjyske talte med, mente faktisk ikke, at valgkampagnerne havde haft nogen effekt. De havde besluttet sig på forhånd.

- Nej, jeg føler ikke, jeg er blevet klogere undervejs. Jeg vidste godt, hvem jeg ville stemme på hele vejen, siger Helle Pedersen

Valgbestyrer Ole Ørnbøl havde for første gang i sin tid som ansvarlig for valghandlingen fået anskaffet sig en klokke, der ringede det hele i gang.

Håber på hurtig optælling

Det er jo som bekendt anden gang på kun halvanden uge, at hele valgsystemet skal sættes i gang, men valgbestyreren har ikke opfattet det som et større problem.

- Vi har ikke haft problemer med at finde nok folk til at styre det, og nu er vi jo i træning. Vi var i hvert fald klar i god tid her inden klokken otte, sagde valgbestyreren, der til dagligt sidder i Hjørring byråd for Socialdemokratiet. Han håber på at være tildigt ude med at få talt stemmerne op, når vi når til aftentid.

- Ved EU-valget var vi hurtige, så jeg håber på, at de kan vise vores vores tal på tv sådan lidt i ti, siger Ole Ørnbøl der er valgbestyrer i Bagterphallen, hvor der er 5124 stemmeberettigede.