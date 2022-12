De savnede deres døtre: Derfor mødes Chris, Paul og Dennis hver mandag i ridehallen på XL-heste

SINDAL:De fleste forældre har nok prøvet at blive koblet en smule af deres børns fritidsinteresse: Pludselig kan man ikke rigtig følge med i, hvad der sker foran computerskærmene på drengeværelset - eller i ridehal og stald, når ens døtre bruger alt deres fritid på heste.

Man bør dog ikke nødvendigvis give fortabt af den grund - det er tre mænd fra Sindal et godt eksempel på.

Paul Gislund Johansen Foto: Tyrsig.

Med en god portion gåpåmod og et smil på læben har de udfordret sig selv ved at tage plads på ryggen af en hest hver mandag aften i rideklubben SRV Tyrsig i Sindal.

Dennis Havsager. Foto: Tyrsig

Hestene er i model XL, så de passer godt til de granvoksne mænd, som i en moden alder har besluttet sig for, at de vil lære at ride.

- Vi har altså ikke presset dem til det. De gør det helt frivilligt, lyder det med et smil fra rideklubben SRV Tyrsigs daglige leder Heidi Holm, der også underviser mændene.

Holdet er oprettet på opfordring fra mændene selv: De har børn, der rider, og så er de gået og blevet lidt nysgerrige på, hvad det mon går ud på.

Holdet er døbt ”Vor herre til hest” og består af Chris Haslund Sørensen, Dennis Havsager og Paul Gislund Johansen.

De finder ridningen både afstressende og sjovt - men let er det ikke.

- Jeg troede, jeg var cowboy, men blev klogere. Når man finder ud af, hvor svært det er, så får jeg det sådan, at så vil jeg lære det. Det er en god udfordring, siger Dennis Havsager.

Sidegevinst

Alle tre ryttere har børn, der rider - og de peger derfor også på det fællesskab, det giver, at de nu selv er startet til ridning.

- Det betyder meget for mig, at vi kan have det sammen, fordi min datter også rider. Og så er der jo lige udfordringen i at kunne være med. Det er sværere, end jeg troede, siger Paul Gislund Johansen og tilføjer, at hygge og mandehørm bestemt også spiller en stor rolle.

Chris Haslund Sørensen er helt enig med sine holdkammerater, men for ham er det også en vigtig sidegevinst, at ridning er godt for ryggen.

Chris Haslund Sørensen. Foto: Tyrsig.

- Og så er det bare fedt at have 500 kilo mellem benene, siger han med et grin.

Klubben i Sindal vil have flere mænd op på hesten - og tidligere på året var Heidi Holm en tur ude på hestemarkedet for at sikre sig en ekstra hest i mandfolkestørrelse, så klubben har heste nok i den rette størrelse.

- Vi kan jo ikke sætte store, voksne mænd op på ponyer. Der skal noget højde og drøjde på hestene, og efter vi har fået Emil, som den nyeste hest hedder, har vi tilpas med store heste til et mandehold, siger Heidi Holm.

- Meget overrasket

Heidi Holm tager ridehjelmen af for trioens ambitions-niveau:

- Hvis nogen tror, at de bare rider rundt for hyggens skyld og pjatter, så tager de helt fejl. Der bliver både hygget og pjattet, og vi har det virkelig sjovt med mandeholdet, men når det kommer til selve ridningen, så går de meget op i at lære, og at det skal være korrekt, siger Heidi Holm.