De står i kø til billigt smørrebrød: Nu kan du være med til at redde denne særlige café

HJØRRING:Det er en af ugens højdepunkter for de cirka 50 daglige brugere af den Den Blå Sociale Cafe i Dronningensgade i Hjørring. Frivillige har travlt med at lave fade med smørrebrød til frokost.

- De står jo i kø herude om onsdagen. Vi beder til alle højere magter om, at det her sted kan bevares. Det er et fantastisk sted, hvor brugerne også får hjælp til mange praktiske ting i hverdagen, siger frivillig i køkkenet, Dorthe Martensen.

Den Blå Sociale Cafe er samlingssted for alkoholikere og tidligere alkoholikere i Hjørring og står til at lukke 31. juli i år, hvor Hjørring Kommune har besluttet at smække kassen i for et hidtidigt årligt tilskud på 600.000 kr.

Nu er der imidlertid spiret et håb om overlevelse. Et møde mellem organisationen Blå Kors, der står bag cafeen, og Hjørring Kommune, har resulteret i, at kommunen vil overveje at genindføre et mindre tilskud.

Og nu bliver der også dannet en støtteforening, hvor erhvervsdrivende og privatpersoner kan give et bidrag til cafeens fremtidige drift.

- Det her SKAL lykkes, og jeg fornemmer, at rigtig mange står klar til at give et bidrag. Mange af de her mennesker har ikke andet netværk end på cafeen, og de vil ellers isolere sig og nogle vil gå til grunde, hvis det ikke var her, siger en initiativtagerne til redningsaktionen, restauratør Ole Søndergaard.

Daglige leder Susanne Houmøller og restauratør Ole Søndergaard går nu i luften en støtteforening for Den Blå Sociale Cafe i Hjørring Foto: Bente Poder

Håbet er, at frivillige donationer vil kunne bidrage med mellem 200.000 og 300.000 kroner til den årlige drift. Sammen med delfinansiering fra Blå Kors og et foreløbig ukendt, mindre tilskud end hidtil fra kommunen, vil det kunne redde cafeen.

En af brugerne Peter Roesdahl tror på, at mange gerne vil træde til med et bidrag.

- Alle dem, jeg snakker med, synes, at cafeen skal reddes, og de erhvervsdrivende vil vist også gerne give et bidrag. Jeg er mere betænkelig ved, hvor meget kommunen vil betale. De har jo meget at bruge penge på lige nu - fx. teateret, siger Peter Roesdahl.

Peter Roesdahl er en af de daglige brugere, som slet ikke kan undvære at komme på cafeen i Dronningensgade. Foto: Bente Poder

Hvor meget kommunen ender med at bidrage med bliver formentlig først afgjort, når der skal forhandles om kommunens budget til efteråret.

Ole Søndergaard fortæller, at den nye støtteforening snart er i luften med en facebookgruppe, hvor man kan finde flere praktiske oplysninger, hvis man ønsker at hjælpe cafeen.