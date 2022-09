Dekan garanterer en ny socialrådgiveruddannelse med 50 pladser

HJØRRING:Om et lille års tid åbner Aalborg Universitet en afdeling i Hjørring af deres socialrådgiveruddannelse.

Det garanterer dekan Rasmus Antoft fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der i forvejen står for uddannelsen i Aalborg.

Han forventer, at uddannelsen planmæssigt bliver endelig godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet 24.november 2022.

- Vi er i fuld gang med at finde lokaler i Hjørring, og vi kommer til at ligge sammen med UCN, siger Rasmus Antoft.

- Derved får vi mulighed for et tværfagligt samarbejde med læreruddannelsen og uddannelsen til pædagog, forklarer han.

UCN på Skolevangen skal leje lokaler til Aalborg Universitets socialrådgiveruddannelse, som starter til september 2023. Arkivbilleder

Ambitionen er, at socialrådgiveruddannelsen optager 50 studerende, og der er i følge dekanen stor chance at man vil blive optaget, hvis man har kvalifikationerne herunder også optag fra kvote 2.

Aalborg Universitet ønskede faktisk at lave en afdeling i Hjørring allerede inden et stort flertal på Christiansborg i foråret 2021 vedtog den at rykke en lang række videregående uddannelser fra byerne og ud i landet frem mod 2030.

- Vi ved, der er et behov for socialrådgivere i de nordlige kommuner, og ved at oprette en afdeling i Hjørring håber vi på, at flere får arbejde i lokalområdet. Vi ved også, at vi studerende i dag i Aalborg, som kommer fra netop de nordlige kommuner, og regner med at de gerne vil studere tættere på, hvor de bor.

Med muligheden for at uddanne sig til socialrådgiverne i Hjørring er der en forventning om, at det på sigt vil lette rekrutterings- og fastholdelsessituation i kommunerne og løfte lokalområdet ikke bare på kort tid, men også over en længere periode.

Målet er 50 studerende

Dekan Rasmus Antoft forklarer, at 50 studerende vil være målsætningen, men at man også arbejder med at starte med færre studerende og så komme op på 50.

- Det handler om at skabe et godt fagligt og socialt miljø for de studerende i Hjørring, og her vurderer vi at 50 studerende vil være et passende antal.

De studerende i Aalborg og Hjørring skal studere i 3,5 år. Der kommer til at være et samarbejde mellem de to steder.

- Vores forskere og undervisere kommer til at arbejde begge steder, og de studerende kommer også til at arbejde på tværs, hvor det giver mening, siger dekan Rasmus Antoft fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, der er gået i gang med at finde undervisere til Hjørring.

Universitet i Aalborg har udbudt socialrådgiveruddannelsen siden 1974.

Fantastisk at få en ny uddannelse

Borgmester i Hjørring Kommune Søren Smalbro (V) siger, at det har en uvurderlig stor betydning for byen og området, at man får en ny uddannelse.

- Alt hvad der kommer vores vej af uddannelser er vi meget glade for. 50 nye studerende sætter præg på vores by. Nogle vil bo her og blive en del af bybilledet. Andre rejser hjem til der, hvor de kommer fra.

Han er sikker på, at folk, der har med mennesker at gøre, vil kunne få job i kommunerne. Det gælder også andre velfærdsuddannelser, og de studerende er i den grad velkomne til at blive i Hjørring.

- Vi har rekrutteringsproblemer. Socialrådgiverne vil blive eftertragtede, når de er uddannet, forudser borgmester Søren Smalbro (V).