Delte video med mobilen af kvinde, der havde samleje

HJØRRING:En nu 21-årig mand fra Hjørring er ved Retten i Hjørring blevet idømt 14 dages betinget fængsel for ved brug af sin mobiltelefon at dele en video af en yngre kvinde, han kendte. Det var - som det hedder i anklageskriftet - "egnet til at krænke hendes blufærdighed".

Det oplyser anklager Søren Riis Andersen, Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet indeholdt videoen scener "af pornografisk karakter, hvor kvinden havde samleje".

Den 21-årige havde ifølge anklageskriftet delt videoen på et forum på internettet med over 100.000 medlemmer.

Delingen fandt sted helt tilbage i januar 2017, da den unge mand kun var lige knap 17 år gammel. Men sagen er først nået til retten nu.

Den unge mand blev også dømt til at slette videoen.

Den nu 21-årige mand udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuelt at anke dommen.