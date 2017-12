Demente får deres egen "By" i Vrå

VRÅ: Pilotprojektet Lundgården - Demensby blev torsdag eftermiddag indviet.

Lundgården - Demensby i Vrå er et pilotprojekt, som sundheds-, ældre- og handicapudvalget i Hjørring Kommune iværksatte i marts under overskriften ’Liv, glæde og meningsfuldhed for mennesker med demens’. Projektet er målrettet beboerne på Lundgården og brugerne af aktivitetscenteret.

En del af projektet handler om at skabe bedre fysiske rammer for mennesker med demens, og efter flere måneders hårdt arbejde er Lundgården nu klar til at slå dørene op for de nye faciliteter.

Et butiksstrøg med liv

Allerede når man træder ind af hovedindgangen, oplever man ændringerne, og hvordan demensbyen byder mennesker med demens og deres pårørende velkommen med lys og liv. Her er indrettet et torv med bænke, træer og en reception. Kunstner Lars Nørgaard har malet stemningsfulde motiver på væggene, der sætter rammerne for både torvet og den nyanlagte ’Lundens Allé’.

Alléen er et indendørs butiksstrøg, hvor man bl.a. finder en genbrugsbutik, hvor det vil være muligt at få opgraderet garderoben. Længere nede af alléen finder man ’Rottehullet’, hvor man vil kunne hygge med ligesindede og få stillet tørsten.

Prisen er godt 1,6 millioner kroner inklusiv donationer. Tilgengæld får de demente forhåbentlig bedre livskvalitet.

Et glimt af hverdagen

- Det giver nogle helt fantastiske muligheder for at få den tidligere levet hverdag ind igen. At man kan komme ud og røre ved tingene, og man kan gå ned og handle. Vi har allerede haft en del handel i vores genbrugsforretning. Der har været damer, der har været nede og røre ved tøjet, og tilbage med det igen og hente penge, forklarer afdelingssygeplejerske Gitte Nørgaard, Lundgården.

Der har været demensfaglig personale ind over indretningen, som giver nye muligheder for aktivitet og samvær for borgerne både sammen med deres pårørende og medarbejderne i demensbyen. Og når man har brug for frisk luft, er der rig mulighed for det på Lundgårdens store grønne område, hvor der også findes et ishus.

Håbet og forventningen med pilotprojektet er, at borgerne med demens vil opleve en roligere, gladere og mere meningsfuld hverdag.