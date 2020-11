Demonstration deler vandene: Modstandere frygter højere smittetryk

HJØRRING:Et populært emne deler i øjeblikket vandene hos den nordjyske - og danske - befolkning. Flere end 1000 kommentarer på NORDJYSKEs platforme omhandlende den traktordemonstration, der er planlagt i Hjørring på lørdag, afspejler et folkefærd, der i den grad er splittet om, hvad de skal mene i denne sag.

Det er Niels Christensen fra Nye Borgerlige, som er hovedarrangør for begivenhed, der i den grad har skabt røre på de sociale medier.

For selvom en masse restriktioner i øjeblikket præger det danske samfund, så er retten til at forsamles stadig intakt. I de seneste uger har vi set flere traktordemonstrationer, mens der tidligere på året var støttedemonstrationer til Black Lives Matter-bevægelsen.

Men traktordemonstrationen, der er varslet på lørdag i Hjørring, sætter tryk i kedlerne hos mange Facebook-brugere, der har fundet vej til NORDJYSKE.

I den ene lejr findes de, som mener, at traktordemonstrationen er en kæmpe mellemfinger til hjørringenserne, som i de sidste uger har formået at holde smittetrykket på et lavt niveau.

Herunder kan du se, hvordan smittetallet har ændret sig i kommunen den seneste måned.

- Som sygeplejerske bliver jeg virkelig provokeret af at se så mange mennesker tage så lidt hensyn til egen og andres helbred. Det er at pisse på os, der arbejder på sygehuset, skriver Lis Justesen blandt andet i en kommentar på Facebook.

Lørdagens demonstration kan i værste fald betyde, at Hjørring-egnen igen pålægges flere restriktioner end den øvrige del af landet. Det mener i al fald Lena Nielsen, der også har givet udtryk for sine holdninger.

- Jeg håber de kloge holder sig fra Hjørring lørdag og så lade de mindre kloge samles og smitte hinanden. Bare træls at der så igen kan komme restriktioner som går ud over alle, skriver hun.

Delte vande på Facebook

Andre er i den anden grøft, og mener, at landbrugsarbejderne skal have lov til at vise deres utilfredshed med minkhåndteringen.

- Fedt. Hold ud. Sjældent at se så godt et sammenhold. De folk på borgen, uanset om det er rød eller blå, trænger til at se, at det er familier uden for borgen, de ødelægger med deres manglende viden om samfundets arbejdere, pointerer Lars Frederiksen.

Helle Sørensen mener også, at demonstrationen er helt på sin plads.

- Det er fandeme i orden, at folk har hver sin mening, og det skal man have lov til. Det er kun det lovbrud, de demonstrerer for. Havde det været for minkens skyld, var der nok blevet gjort noget for lang tid siden, gør hun opmærksom på i en kommentar på Facebook.

Smittetrykket - der måles ud fra antal smittede pr. 100.000 indbyggere - er i den seneste stund faldet markant i Hjørring. Kommunen ligger i øjeblikket helt i bunden blandt Danmarks 98 kommuner. Hjørring indtager her en 96. plads, og kun Læsø og Fanø, hvor der ikke er konstateret tilfælde af covid-19 den seneste uge rangerer lavere.

Hjørring Kommunes socialdemokratiske borgmester, Arne Boelt, har en bøn til de demonstranter, der har i sinde at dukke op på lørdag.

- De må gerne samles, men jeg synes, de skal gøre det med omtanke og med hensyntagen til de forholdsregler, der gør sig gældende, hvad angår mundbind, afspritning og deslige, siger borgmesteren.

Tirsdag var der registreret en nysmittet i hele Hjørring Kommune og derfor er der bedre udsigt end længe, for at besøg på plejecentrene igen kan blive en mulighed, siger Arne Boelt.

- Vi har som kommune oplevet at være iblandt dem, som er blevet lukket hårdest ned under alt det her, og derfor ville det ikke bekomme os vel, hvis det igen bliver en realitet, pointerer han.