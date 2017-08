Demonstration for anbragt 10-årig

HJØRRING: En gruppe borgere vil prøve at råbe byrådspolitikerne i Hjørring op ved en demonstration i forbindelse med onsdagens byrådsmøde. Med sloganet "sagen er nem - 10-årig skal hjem" vil de henlede politikernes opmærksomhed på situationen omkring en 10-årig dreng, der er anbragt på en døgninstitution i Aalborg, fordi hans mor tabte forældremyndigheden ved en retssag for et år siden. Her afgjorde landsretten, at drengen skal være hos sin far, men drengen vil ikke bo hos sin far, og derfor er han endt på institution.

- Vi håber, at borgmesteren kommer ud til os. Vi har en værktøjskasse med til ham. Han har jo sagt, at han ikke har værktøjet i sin værktøjskasse, så det kan jo være, at der ligger en paragraf eller to fra serviceloven i værktøjskassen, siger initiativtageren til demonstrationen Bruno Skibbild Christensen, der har engageret sig i sagen via de sociale medier.

- Jeg interesserer mig for forældreansvarsloven, og sagen fra Hjørring er et tydeligt eksempel på, hvorfor det system, vi har i dag, ikke virker. På den ene side en socialforvaltning, som har ansvar for barnets trivsel, og på den anden side et familieretligt system. De to systemer spiller ikke sammen, og så lander sådan en dreng lige midt imellem, siger han.

Hård linje

Hjørring Kommune har strammet linjen over for drengen i forbindelse med, at han efter sommerferien blev flyttet fra en midlertidig institution i Aalborg til en mere permanent institution i en anden bydel i Aalborg. Han kan nu ikke længere få legeaftaler med sine gamle kammerater, ligesom han ikke længere må se sine bedsteforældre og øvrige familie på moderens side. Han må se sin mor Chanette Holst en time om måneden på et neutralt sted i Aalborg. Hun må ikke komme på besøg på hans nye institution. Chanette Holst oplyser, at hendes søn er stærkt påvirket af situationen og får det dårligere og dårligere. Over for denne vurdering står borgmester Arne Boelts udsagn til NORDJYSKE om, at det efter hans oplysninger "går bedre" med drengen.

Der er foreløbig meldt et halvt hundrede mennesker til demonstrationen, som begynder ved Polden Parkering kvart over fire på onsdag, hvorefter deltagerne bevæger sig mod rådhuset, hvor der vil blive holdt taler og afleveret underskrifter til politikerne inden byrådsmødet.

- Vi har et håb om at komme i dialog med de ansvarlige politikere i byrådet. Vi synes, at det er en forfærdelig situation for den dreng. Vi har gransket serviceloven, og der kan jo gøres noget. Vi mener faktisk, at kommunen har pligt til at gøre noget. Det er et år siden, dommen faldt, så man må jo sige, at der er en ny situation, siger Bruno Skibbild Christensen.