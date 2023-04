Den eneste i landet - og nu har den fået en makeover på to-cifret million-beløb

HJØRRING:Det er den sidste af slagsen i landet, men populariteten fejler ikke noget:

Fredag morgen voksede køen stødt og roligt foran A-Z i Hjørring, der bød kunderne indenfor til resultatet af 17 ugers ombygning.

En del varegrupper har fået ny placering i varehuset. Foto: Bente Poder

Længden på køen afspejlede sikkert også, at der vankede gratis morgenmad til de 100 første kunder - i køen stod blandt andet søstrene Lene Dahl Jensen og Annette Gjesten fra Hjørring.

- Vi skal ud og kigge efter blomster i dag, lød det i morgensolen fra Annette Gjesten.

Selv om de er flittige gæster i A-Z, så ligger de ikke skjul på, at de gerne så, at der stod Bilka på det store facadeskilt i Hjørring.

- Så var man fri for at køre til Aalborg. Jeg tror, at en Bilka i Hjørring samlet ville betyde, at der kom flere kunder til byen - og når nordmændene også bliver i Hjørring i stedet for at køre til Aalborg, så vil de også tage ind og spise i Hjørring bagefter, vurderer Lene Dahl Jensen.

Men som Nordjyske har beskrevet for nylig, så strandede planerne om et nyt Bilka i Hjørring med en kold skulder fra Planklagenævnet.

Varehuschef Jørgen Petersen og Bilka-direktør Mark Nielsen klippede snoren - i øvrigt med den saks, der blev brugt da A-Z i sin tid åbnede for 31 år siden. Foto: Bente Poder

Fordobling

- Nu har vi været her i 31 år, uden der er sket det store - så nu skulle det være, forklarer varehuschef Jørgen Petersen om det store projekt.

Varehuset har holdt åbent under ombygningen, der ifølge Jørgen Petersen har kostet et to-cifret millionbeløb. Det er en udrulning af et såkaldt future-koncept, hvilket også findes i Bilka.

A-Z-chef Jørgen Petersen. Foto: Bente Poder

Forandringerne er mange: Parfume-afdelingen er blevet dobbelt så stor, så der både er kommet mere albuerum og nye produkter på hylderne.

Og der er skruet op for de varegrupper, hvor varehuset oplever vækst-potentiale: Det gælder alt lige fra hundemad, helsekost og motionsudstyr.

Enkelte steder er der så skruet ned - det gælder eksempelvis for antallet af fladskærme i elektronikafdelingen, fordi det salg ofte sker online.

Der var gratis morgenmad til de 100 første kunder i bistroen, der også har fået den helt store makeover. Foto: Bente Poder

Bistroen har også fået den helt store makeover - der er kommet nyt inventar og ny indretning, ligesom folk sidder lidt mere afskærmet end før.

En lille detalje er også, at der er kommet et nyt nummersystem, så kan man ikke finde hundemaden, så får man oplyst et nummer, som man kan finde hængende ned fra loftet, hvilket gør "eftersøgningen" meget lettere.

- Vi kan ikke alle numrene udenad endnu, men det skal vi nok komme til, forsikrer varehus-chefen med et smil.

Ombygningen og moderniseringen har stået på i 17 uger. Foto: Bente Poder

Logoet er også nyt, ligesom der er etableret tre kvik-kasser.

Og så er både bistroen og den store bagvæg ved indgangen blevet udsmykket: Kendte steder fra lokalomådet - Springvandspladsen, Rubjerg Knude Fyr Løkken Strand, Trappen og havnen i Hirtshals - er blevet blæst op på væggene i en grafisk behandlet version af billeder taget af fotograf Hans Ravn, Hjørring.