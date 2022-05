Den grønne løber er rullet ud: Så meget betyder Naturmødet for havnebyen

HIRTSHALS:Det er ikke kun naturkommunen Hjørring og Anders Lund Madsens skæg, der gror vildt.

Der er også vækst i havnebyens kasse-apparater, når Naturmødet folder sig ud i fuld skala i Hirtshals.

Efter to års helt eller delvist virtuelle udgaver af Naturmødet på grund af corona ventes op mod 20.000 besøgende at gæste havnebyen fra torsdag til lørdag - og det kaster andet end grønne diskussioner af sig, især hvis vejret arter sig.

En undersøgelse fra VisitDanmark konkluderede således - med udgangspunkt i 2019-mødet - at mødet generere turisme-omsætning i Hjørring Kommune på 17,3 millioner kroner.

- Og det meste relaterer sig til Hirtshals-området, lyder det fra turistchefen i Hirtshals, Laila Zielke.

Turistchefen i Hirtshals, Laila Zielke. Foto: Kim Dahl Hansen

- Naturmødet er at af årets store events i Hirtshals, og det er vigtigt for butikker, restauranter og overnatningsstederne, fortæller hun.

1200 hotdogs

Restauratør Ejvind K. Jensen på Restaurant Lilleheden kan bekræfte, at det store arrangement får omsætningen til at blomstre.

Middags-gæsterne fandt hurtigt vej til mange af Hirtshals' spisesteder - her Restaurant Lilleheden. Foto: Kim Dahl Hansen

- Naturmødet betyder rigtig meget for os og hele byen. Hvis vejret ellers er godt, kan vi have dage, der er ligeså gode som en sommerdag i højsæsonen, og vi henter ekstra personale ind, fortæller han.

Han kan ikke afsløre forretningshemmeligheder omkring sin omsætning, men fortæller dog:

- I forbindelse med Naturmødet har vi opfundet en gourmet-hotdog med chorizopølse fra Slagter Dyrby i Løkken - og sidste år solgte vi 1200 af dem.

Så er der gourmet-hotdog ... Foto: Kim Dahl Hansen

Vender tilbage

Mens sol og varmegrader kan sende omsætningen på mad og drikke i vejret, så kan det dog gå lidt mere trægt for den traditionelle detailhandel i byen, fortæller formanden for Hirtshals Handel & Erhverv Dorthe Schaltz.

- Folk kommer ikke til Naturmødet for at shoppe - hvis de køber en trøje, er det som regel, fordi de fryser. Men vi oplever til gengæld, at mange der ikke har været i Hirtshals før, vælger at komme tilbage senere, når de har set vores perle af en by - og det er jo positivt, siger hun.

Dorthe Schaltz har i øvrigt netop åbnet Café Bawærk i Hjørringgade, og hun ser med spænding frem til, hvor mange gæster, der kommer forbi i forbindelse med Naturmødet.

Miljøminister Lea Wermelin (S) åbnede Naturmødet torsdag eftermiddag. Foto: Kim Dahl Hansen

Frivillige i arbejdstøjet

Lederen af Naturmødet, Leif Lund Jakobsen, oplyser, at man over tre dage har intet mindre end 500 programpunkter, heraf er 143 debatter om alt lige fra natur-nationalparker til friluftsliv for børn og unge.

- Naturmødet hviler på tre ben: Det politiske, det faglige og det folkelige, understreger Leif Lund, der tilføjer, at man i år har arbejdet på at få det frivillige element med i Naturmødet.

- Vi har 150 frivillige med. Vestjyllands Højskole kommer med 80 elever, der både laver indhold til en af scenerne, men også hjælper med andre ting. Resten er foreninger og privatpersoner, der gerne vil bakke op om mødet og hjælpe i lokalområdet, fortæller Leif Lund.

Naturmødet holder en fest for de frivillige lørdag aften for at sige tak for hjælpen.

Madsen med havfrue

Naturmødets budget er omkring 5,5 millioner kroner.

Fonde står for omkring 2,5 millioner kroner, en million kroner er egen-indtægter, mens Hjørring Kommune står for to millioner kroner.

Søren Smalbro (V), der ikke bare er borgmester i Hjørring, men også formand for Naturmødets bestyrelse, medgiver, at det har ”været oppe at vende”, om man fortsat skal støtte mødet i den størrelsesorden.

Borgmester Søren Smalbro (V). Foto: Kim Dahl Hansen

- Naturmødet har groet sig godt fast og for at få fondene med, så skal vi også selv bidrage. Men vi er i gang med en budget-proces, hvor meget er oppe at vende - også Naturmødet. Det kan jo være, at der kan findes en model på et tidspunkt, hvor mødet kan blive mere selvbærende, siger Søren Smalbro.

Debatten Naturmødet 2022 har temaet “Bro eller barriere?”.

På syv scener kan gæsterne opleve 143 debatter og oplæg med politisk, fagligt og folkeligt fokus. Emnerne er eksempelvis biodiversitet, natursyn, arealanvendelse, bynatur, havmiljø, mennesker i naturen, naturen og klima, natur og landbrug, naturnationalparker, vandløb og meget andet.

Mange af debatterne live-streames og optages, så de også kan ses på naturmoedet.dk. VIS MERE

Som altid har Naturmødet hyret kendisser for at kaste glans over arrangementet - og til at være moderatorer i forskellige debatter, eksempelvis tidligere DR-vært Mette Walsted Vestergaard og Anders Lund Madsen, der nok ikke behøver nærmere præsentation.

Anders Lund Madsen har i øvrigt også taget sin kone med til Vendsyssel: Lørdag klokken 13 optræder hun som havfrue i Nordsøen Oceanarium i den store vandtank.

Naturmødet åbnet