Den vilde vækstrejse fortsætter: Nordjysk vinduesfabrik udvider

HJØRRING:Vindue- og dørproducenten Vindunor føjer nu en 1.900 kvadratmeter stor produktionshal til fabrikken i Hjørring. Det sker på baggrund af en stigende efterspørgsel på danskproducerede vinduer og døre i byggeriet. Udvidelsen skal desuden sikre, at det bliver lettere at håndtere vinduer i store dimensioner, som fylder stadig mere i virksomhedens ordrebøger.

På trods af stigende råvarepriser og øget inflation er der altså grund til optimisme hos Hjørring-virksomheden. Med produktionshallen på 1.900 kvadratmeter får virksomheden en samlet produktionskapacitet på 12.000 kvadratmeter. Pladsen får de ved at inddrage en eksisterende bygning, der indtil for nylig har været lejet ud til en anden virksomhed, men som nu bliver renoveret og lagt sammen med Vindunors øvrige produktion.

Om Vindunor A/S Vindunor sælger vinduer og døretil større og mindre tømrermestre. Virksomheden, der har rødder i Hjørring, beskæftiger i dag over 80 medarbejdere og har mere end 40 års erfaring som producent og rådgiver i branchen.

Alle produkter er designet og produceret lokalt og udmærker sig ved en nordisk æstetik med rene linjer og et tidløst udtryk.

Læs mere på vindunor.dk VIS MERE

Ifølge direktør i Vindunor, Henrik Sørensen, er der hovedsageligt to grunde til, at virksomheden nu investerer i at udvide produktionen. Den ene handler om vækst, den anden om effektivisering.

- Vi oplever en kæmpe interesse for vores danskproducerede vinduer og døre, som vi primært sælger til større og mindre tømrermestre. Siden nytår har vi haft en vækst på hele 20 procent, hvilket betyder, at vi er nødt til at udvide vores produktionsfaciliteter for at kunne følge med efterspørgslen, fortæller Henrik Sørensen i en pressemeddelelse, hvor han også siger følgende:

1900 kvadratmeter skal produktionsfaciliteterne udvides med. PR-foto: Vindunor PR-foto: Vindunor

- En anden grund til at udvide produktionen er, at de vinduespartier, vi sælger i dag, er blevet meget større end for bare to år siden. Derfor ønsker vi at skabe et mere effektivt flow igennem vores produktionslinjer. Det gør vi blandt andet ved at flytte vores glasmontage og beslåning, hvor der monteres greb og hængsler på vinduerne, til den nye hal, så der bliver bedre plads til at håndtere de store elementer. Malerafdelingen udvides i samme ombæring og øger kapaciteten med mere end 30 procent.

Har investeret stort i fabrik

Vindunor har investeret et millionbeløb i udvidelsen af fabrikken, og Henrik Sørensen forventer ikke, at væksten har toppet endnu. For selvom der lige nu udspiller sig en krig på europæisk grund, der er med til at sende både energi- og råvarepriser på himmelflugt og øge inflationen globalt, er Vindunors kunder meget loyale.

- Selvom vi har hævet priserne en smule som følge af den globale krise, ved vi, at vores kunder sætter utrolig stor pris på den ensartede og høje kvalitet, vi leverer. Og når vi ovenikøbet kan garantere fire ugers leveringstid, uanset ordrens størrelse, har vi et ret unikt og pålideligt produkt, som de danske tømrermestre finder attraktivt, og vi vil gå rigtig langt for at leve op til deres tillid, forklarer Henrik Sørensen.

Den nye produktionshal forventes at blive taget i brug i løbet af sommeren.