Den vildeste havefest: Masser af roser til spritny festival

HJØRRING:Den spritnye Femhøje Festival løb af stablen i weekenden, og her efter et par dages mere eller mindre ro, kan det godt fastslås, at den blev en stor publikumssucces.

- Der er kommet så mange rosende beskeder ind på både vores private Messenger og festivalens Facebookside, at det er helt overvældende. Både fra gæster og sponsorer, som melder hurtigt ud, at det vil de meget gerne, at vi laver igen, fortæller Rikke Ejsenhardt, der sammen med Sanne Godtliebsen står bag den nye festival.

Og det var da også lækre rammer, de omkring 3.100 gæster kunne nyde i lørdags, hvor det nyrenoverede stadion i Hjørring var omdannet til festivalplads, hvor man både kunne sidde på tribunen eller være på græsset.

- Vi synes det fungerede rigtig godt på stadion, og med street-food miljøet og de forskellige barer. Og så var vejret jo perfekt, og man kunne gå på græsset i bare tæer og det hele, siger Rikke Ejsenhardt.

Arrangørerne bag Femhøje Festival Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt. Foto: Bente Poder

- Mange har også sagt, at det var den vildeste havefest, de har været til, samtidig med at det var rart og afslappende, supplerer hun.

Tørstigt publikum

Så festen var altså en ubetinget succes for publikummerne, mens den økonomiske side ikke er gjort op endnu.

- Nej, vi har ikke status på, hvordan det er gået rent økonomisk endnu. Vi er stadig ved at tælle op, lyder det.

Men noget kan der gøres status på - nemlig at gæsterne var tørstige.

- To af barerne blev tømt for øl-fustager, og vi løb tør for Sommersby Cider. Men der var dog stadig fadøl at få i de barer, som havde øl i tanke, fortæller Rikke Ejsenhardt med et smil.

Der blev langet mange fadøl over diskene i det gode vejr. Foto: Bente Poder

Og glæder sig over alle de frivillige, som var med til at få festen godt afviklet.

Mere end 150 frivillige har nemlig arbejdet hele ugen for at Femhøje Festival kunne blive en realitet.

- Både i dagene op til, på selve dagen og efter er der frivillige, som har henvendt sig og gerne vil hjælpe til, hvis det bliver en tradition med Femhøje Festival, og flere sponsorer har allerede givet hånd på at være med igen, runder Rikke Ejsenhardt af.

Den første Femhøje Festival havde Lord Siva, L.I.G.A. Hjalmer, Scarlet Pleasure, Aksglæde, TV2 og Bryan Adams Tribute på plakaten.