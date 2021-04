Denne Vendsyssel-kommune er hårdere coronaramt end de to andre

VENDSYSSEL:4, 3 og 3.

Sådan lyder smittetallene i Vendsyssel tirsdag 27. april for Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommune.

Det højeste incidenstal mandag 26. april stod Brønderslev Kommune for med 96,5. Frederikshavn og Hjørring følger efter med henholdsvis 62,1 og 23,3.

Det lave smitteniveau i Hjørring Kommune glæder borgmester Arne Boelt (S).

- Det er borgerne, der gør det godt. De er gode til at holde afstand og spritte af, siger han.

Lidt mere kritisk står det til i Brønderslev Kommune, som altså har det højeste incidenstal af de tre Vendsyssel-kommuner. Det bekymrer borgmester Mikael Klitgaard (V), der derfor opfordrer til forsigtighed og omtanke ude blandt nordjyderne i Brønderslev Kommune.

- Det bekymrer mig lidt, men til gengæld tror jeg også, at når man ser stigende smitte, tager folk det også meget alvorligt og dæmper tingene lidt ned igen, siger han.

På Agersted Friskole registrerede man i sidste uge 13 coronatilfælde, og det har Mikael Klitgaard også noteret sig.

- Det er træls, at det har ramt dernede på Agersted Skole. Der er ikke andet at gøre end at passe på hinanden. Vi skal passe godt på og stramme ballerne, siger Mikael Klitgaard.

I Frederikshavn Kommune definerer borgmester Birgit Hansen (S) den nuværende periode som værende vigtig for den videre genåbning.

Birgit Hansen er opmærksom på, at de seneste dages stigende smitte er en advarsel om ikke at tage for let på tingene. Arkivfoto: Henrik Bo

- Lige nu står vi et sted efter lang tid med lave smittetal. Det er et godt udgangspunkt for genåbningen - men de seneste dage med stigende smittetal er en påmindelse om, at det her ikke er ovre, og at vi skal overholde de gældende restriktioner.

- Vi står et sted lige nu, hvor vi holder vejret, for vores tal er i stigning, ikke voldsomt, men de er i stigning, siger hun.