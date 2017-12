Der var også tid til et kys

HJØRRING: Julen kan være en hæsblæsende affære med indkøb af mad og gaver, men torsdag aften var det selvforskyldt, hvis man løb rundt med tungen slæbende henover asfalten i Hjørring.

Her havde 265 løbeentusiaster nemlig meldt sig til at løbe runder i bymidten - nogle så mange, at det svarede til en halvmaraton.

Ruten gik blandt andet gennem det efterhånden så berømte kyssetræ, og løberne var ikke så forhippede på at slå rekorder, at der ikke var tid til en enkelt tungeslasker eller to undervejs.

Det var arrangørerne af løbet coast2coast, der stod bag løbet i samarbejde med Hjørring Handel og så Bone’s i Østergade, der diskede op med mad og drikke til løberne.

Løbet havde fået overskriften "Magisk Jule-halvmaraton", og den titel kom også til at passe på vejret. Hele torsdag stod i regnen og blæstens tegn, men ved løbsstart var der ophold - og det våde vejr vendte stort set først retur, da løbet var afsluttet. Event- og aktivitetschefen i Hjørring Handel, Rikke Ejsenhardt, oplyser, at man vil gentage løbet næste år.