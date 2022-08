Derfor festede de i tre dage: - Hvorfor er de andre ikke med? Vi savner dem!

HJØRRING:De bor kun omkring 100 meter fra hinanden på den samme vej i Hjørring, og nogle af dem kender hinanden fra andre sammenhænge - men når der arrangeres noget socialt og særligt, så hygger de sig alligevel hver for sig for det meste.

Botilbuddene Elsagervej 44 og Elsagervej 27-31 er nemlig to forskellige, organisatoriske enheder for voksne udviklingshæmmede, men måske får de fremover mere med hinanden at gøre, når den står på sjov og hygge.

- Beboerne har givet udtryk, at de gerne vil lave noget mere sammen. Hvis vi holder noget bare det ene sted, har vi flere gange hørt: "Hvorfor er de andre her ikke? ...Vi savner dem!, siger socialpædagog Ditte Jensen, Elsagervej 44.

De to bosteder for udviklingshæmmede på Elsagervej har i alt 35 beboere, som deltog i forskellig grad i sommerfesten. Foto: Kim Dahl Hansen

Så denne uge har der derfor været slået festtelt op på Elsagervej, hvor de to bosteders 35 beboere har deltaget i varierende grad i festlighederne

- Det er også lidt et pilotprojekt. Det kan godt munde ud i, at vi skal lave flere fælles ting i fremtiden, lyder det fra Ditte Jensen.

Foto: Kim Dahl Hansen

Der var program på en halv snes timer hver dag onsdag, torsdag og fredag - beboerne har blandt andet fornøjet sig med trylleshow, live-koncerter, helstegt pattegris, hestevognskørsel, soft ice, smørrebrød, pølsevogn, ønskekoncert og drinks.

De to botilbud har i fællesskab, blandt andet ved hjælp af nogle corona-midler, finansieret de tre festlige dage, men sponsorer har også vist velvilje, så arrangementet kunne få luft under vingerne.

Nogle af beboerne i de to boenheder på Elsagervej har dagbeskæftigelse derhjemme, mens andre har det ude i byen, eksempelvis på NBV eller hos Mirabel. De har dog haft mulighed for at tage fri for at deltage i festlighederne.