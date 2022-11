Derfor fyger det med skældsord og personlige angreb i byråd

HJØRRING:Et byrådsmedlem føler sig hånet og mobbet. En anden mener, at kollegerne udstiller hans personlige forhold, fordi de tvivler på hans årsag til at melde fra til et byrådsmøde.

Han har så svaret igen ved at beskylde en byrådskollega for at spise gratis i kommunens kantine under dennes orlov.

Under den lukkede del af sidste byrådsmøde tog det for alvor fart, og det føg med personlige angreb og skældsord gennem byrådssalen, hvilket fik flere til at udvandre.

- Vi har et problem, erkender borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), der onsdag havde indkaldt alle gruppeformænd til et møde om det dårlige samarbejdsklima i byrådet.

Hvis den dårlige stemning får lov at udvikle sig, kan det true med helt at lamme byrådsarbejdet.

- Det har vi jo set eksempler på andre steder i landet. Politik kan være benhårdt og brutalt. Men det må ikke blive personligt, konstaterer viceborgmester Per Møller (K).

Erik Høgh Sørensen (UP) og Frode Larsen (NB) var efter byrådsvalget for et år siden rasende over, at de ikke blev inviteret med ved bordet i den nye konstituering, og de har siden flittigt brugt deres initiativret til at rejse en bred vifte af punkter på byrådets dagsorden - til tydelig irritation for flere af de øvrige byrådsmedlemmer.

- Søren Smalbros aftalebrud under konstitueringen er et hovedproblem, men ikke det eneste. Problemet er, at konstitueringen dukker op i mange afskygninger i den daglige politik, siger Erik Høgh Sørensen (UP).

- Jeg mener, at vi har forsøgt række hånden ud til et samarbejde, der omfatter hele byrådet, men det er desværre endt i et 29-2 parlament. Kommunens forvaltning bruger også rigtig mange resurser på at behandle de ekstra punkter, som bliver rejst til byrådsmøderne, siger Søren Smalbro (V).

Opsang til byrådet: Hold nu en ordentlig tone Foto: Henrik Bo

- Det er vi jo nødt til, når de andre ikke vil samarbejde med os, og vi ikke bliver inviteret med til noget, siger Frode Larsen, der senest har rejst forslag om, at borgmester Søren Smalbro fratages posten som ordstyrer på byrådsmøderne. Frode Larsen føler sig mobbet og udsat for udtalt forskelsbehandling i byrådssalen.

Byrødder ser fremad

Men noget tyder på, at gruppeformændene efter onsdagens møde ser fremad:

- Det lyder til, at borgmesteren vil være mere opmærksom på de personlige angreb og sørge for, at vi ikke bliver udsat for forskelsbehandling. Det er da positivt, siger Frode Larsen (NB)

- Vi skal selvfølgelig respektere andres holdninger, og vi må ikke lade os rive med. Det må ikke udvikle sig til at blive personligt, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Mai-britt Beith.

- Det positive er, at vi på gruppeformandsniveau taler sammen for at forbedre samarbejdstonen. Jeg rækker gerne hånden ud til forsoning, men det ændrer ikke på, at de falske personangreb jeg har oplevet, er noget af det mest nedrige, jeg har været udsat for i politik, siger Erik Høgh Sørensen (UP).

- Man skal ikke gå og bære nag i politik. Jeg var selv rasende på borgmesteren og på grænsen til personlige angreb efter budgetforliget her i efteråret. Men det har vi fået snakket igennem over en kop kaffe, siger Per Møller (K).