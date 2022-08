Derfor lukker bageri i Hjørring - og her skal brødet fremover komme fra

HJØRRING:Fra fredag 19. august bliver vil der være et bageri mindre i Hjørring.

Kvickly i Metropol i Hjørring lukker deres bageri - bagerne i bageriet er der til og med torsdag 18. august.

Det oplyser bagermester Charlotte Pedersen på Kvickly Hjørrings facebook-side.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke længere vil være brød-udsalg: Brød-udsalget fortsætter således, men med brød, der bliver bagt i Kvickly´s bageri i Nørresundby.

- Det vil være muligt at bestille kagemænd og boller det skal dog gøres 3 dage før, og indtil vi finder en løsning skal det ske i butikken. Vi arbejder på at lave en model, der gør i fortsat ville kunne bestille hjemmefra, oplyser Charlotte Pedersen.

Hvis man har gavekort til en kagemand, så skal man enten bruge det inden den ovennævnte skæringsdato - eller komme omkring og få et tilgodebevis.

Men hvad er forklaringen på, at Kvickly i Hjørring trækker stikket til deres bageri?

- Vores ovne er nedslidte og i stedet for at investerer en million kroner i nye ovne, så har vi valgt en mere rationel løsning med at få brødet fra Nørresundby, siger varehuschef Michael Mikkelsen, Kvickly Hjørring.

Da bagere er i høj kurs, er det ifølge varehuschefen lykkedes alle berørte bagere at finde job andre steder.