Derfor lukker populær tøjforretning: Nordjysk æra er slut

HJØRRING:Ejeren af Møller Damekonfektion i Hjørring, Lars Møller Nielsen, Aalborg synes ikke det er noget at gøre et stort nummer ud af. For godt nok når den 78-årige nordjyske tøjmand lige at fejre 50 års jubilæum med sine populære tøjforretninger i Nordjylland, men samtidig er det også snart helt slut.

- Det behøver du ikke skrive ret meget om. Der er jo ikke rigtig nogen, der kender mig, siger Lars Møller Nielsen over telefonen, hvor han også afslår at stille op til et billede.

Snart lukker den sidste Møller forretning, nemlig Møller i Strømgade i Hjørring. For ti år siden lukkede Lars Møller Nielsen en forretning på Nytorv i Aalborg og fire år senere en stor forretning i Aalborg Storcenter.

- Vi åbnede den første forretning i Aalborg i 1972 og siden har vi været oppe på syv nordjyske forretninger i bl.a. Skagen og Aabybro. Nu er tiden kommet til at lukke ned, fortæller den fåmælte tøjmand til Nordjyske.

Han solgte i foråret ejendommen i Strømgade i Hjørring til en lokal ejendomsudvikler.

Møller lukker dermed også sin sidste nordjyske tøjforretning. Der har gennem 50 år været op til syv nordjyske forretninger. Foto: Lars Pauli

Hvad er grunden til, at du nu lukker helt?

- Min dåbsattest! Vores børn laver alt muligt andet, så de er ikke interesseret i at køre det videre, og jeg har også nogle helbredsproblemer. Jeg har haft tre rigtig dygtige piger til at køre forretningen i Hjørring, men nu havde vi muligheden for at afhænde ejendommen. Vi har haft en virkelig god forretning og mange trofaste kunder i alle årene, så lukningen skyldes hverken konkurrence fra nethandel eller opgravning i midtbyen, fastslår Lars Møller Nielsen.

Hvad er opskriften på at have en succesfuld forretning med dametøj i 2022?

- Det er ikke så meget anderledes end det altid har været: Man skal behandle sine kunder ordentligt og så skal man have nogle gode tilbud, fastslår Lars Møller Nielsen.

Da Møller annoncerede sit ophørsudsalg på Facebook affødte det da også mange kommentarer gående på, at butikken og de ansatte vil blive savnet.

Møller i Hjørring tager julehandlen med og planen er at lukke helt til nytår.