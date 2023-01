Derfor lukkes lokale kontorer: -Det hænger slet ikke sammen.

Det er ikke populært i Hirtshals, at Hjørring Kommune her fra nytår har lukket for, at borgerne et par gange om ugen kan komme i fysisk kontakt med kommunens borgerservice på det tidligere rådhus i havnebyen.

Det får bl.a. en del knubbede ord med på vejen på sociale medier:

"Hjørring Kommune gør alt for at gøre det så besværligt som muligt for de gamle i kommunen", lyder det bl.a.

Byrådet har i forbindelse med sparebudgettet for de kommende år besluttet at lukke borgerservice-tilbuddene i både Hirtshals, Sindal og Vrå. Det betyder, at borgerne fremover er henvist til borgerservice i Hjørring, hvis de har brug for fysisk kontakt. Der er tale om en samlet besparelse på 1,2 millioner kroner om året.

Den kommunale borgerservice to gange om ugen på det tidligere rådhus i Hirtshals er nu lukket ned. arkivfoto

- Jeg kan godt forstå, at nogle borgere er frustrerede og at man reagerer kraftigt. Men dykker man ned i tallene viser det sig faktisk, at de lokale borgerservice-funktioner er blevet brugt meget lidt. Det giver slet ikke mening at have en ansat til at sidde derude, siger borgmester, Søren Smalbro (V).

Han henviser til, at at de funktioner, som fylder allermest - nemlig kørekort, pas og i det forløbne år implementering af MitId alligevel skal samles i Hjørring, pga. sikkerhedskrav. Kommunen forventer også, at problemerne med Mitid er et forbigående problem.

- Det betyder, at der stort set ikke er funktioner tilbage, der kan udføres ude lokalt, siger Søren Smalbro (S)

En opgørelse over ekspeditioner på de tre kontorer i Hirtshals, Sindal og Vrå viser, at der fra 1. juni 2022 og henover sommeren til 13. september var i alt 904 ekspeditioner. Heraf vedrørte de 560 ekspeditioner problemerne med MitId, 190 drejede sig om pas og 71 vedrørte kørekort. Trækker man dem fra er der kun 83 ekspeditioner tilbage.

- Det her gør ondt og vil igen ramme nogle svage og ældre borgere. Jeg har selv kæmpet for at bevare borgerservice ude lokalt, men jeg kan jo godt se, at der er meget få ekspeditioner tilbage, hvis fx. pas og kørekort alligevel, af sikkerhedsmæssige årsager, skal udføres i Hjørring, siger byrådsmedlem Jørgen Christensen (V), der selv er fra Hirtshals.

Han var med til at få borgerservice genåbnet i omegnsbyerne i 2016.

Det er imidlertid ikke umuligt, at man fortsætter med at udføre ekspeditioner vedrørende pas og kørekort ude lokalt.

- Der er skærpede sikkerhedskrav og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at det udføres centralt. Men det er ikke umuligt. Det her er en politisk beslutning om at spare på borgerservice ude lokalt, fastslår kommunaldirektør Leif Johannes Jensen, der bekræfter, at beslutningen kan øge presset på borgerservice i Hjørring, hvor der i forvejen er meget travlt.