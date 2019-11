Derfor testes denne undervandsrobot i Nordjylland

HIRTSHALS:Nordsøen Oceanarium i Hirtshals er i gang med at hjælpe forskerne og fiskeindustrien med at udvikle fremtidens teknologi, der skal gøre fiskeri mere smart og bæredygtigt.

Derfor testet prototypen på en avanceret undervandsrobot hos oceanariet - en prototype, som er udrustet med intelligente 3D-kameraer og laserteknologi, der kan se forskel på fiskearter og deres størrelser.

På sigt skal de føre til mere målrettet og bæredygtigt fiskeri, og det vil kunne minimere bifangster.

EU støtter med millioner

Det internationale forsknings- og udviklingsprojekt Smartfish H2020 er et konsortium af 18 partnere bestående af forskningsinstitutioner, universiteter, udstyrsleverandører og fiskere. Projektet er finansieret af EU med 6 millioner euro. En af partnerne i projektet er Sintef Ocean, som har en afdeling i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Hvad er Smartfish? SMARTFISH2020 er et internationalt forskningsprojekt, hvis formål er at udvikle, teste og promovere en samling af højteknologiske systemer til EU's fiskerisektor. Målet er at: 1) Optimere ressourceeffektiviteten 2) Forbedre automatisk dataindsamling i forbindelse med vurdering af fiskebestande 3) Fremlægge bevis for overholdelse af regler for fiskeri 4) Mindske industriens økologiske påvirkning. Kilde: Nordsøen Oceanarium

Chefforsker og professor Bent Herrmann fra Sintef Ocean er koordinator på projektet. Sammen med partnere i Smartfish H2020 arbejder han med en række nye systemer for smart og bæredygtigt fiskeri, blandt andet baseret på den avancerede undervandskamera-teknologi, undervandsrobot-teknologi og kunstig intelligens.

Millioner af liter havvand

Den første prototype til disse systemer del-testes i øjeblikket i Oceanariet i Hirtshals.

- Faciliteterne som Oceanariet og Forskerparken har, med de 4,5 millioner liter havvand og fiskestimer, giver helt specielle muligheder for at vores forsøg bliver autentiske i et kontrollabelt miljø. Det at vi samtidig har visuel kontakt med robotten. Forløbet er helt unikt og afgørende for kvaliteten og succesen af forsøgene, udtaler Bent Herrmann i en pressemeddelelse .