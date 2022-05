Derfor udsættes Bilka

Dem, der venter på, at Bilka skal slå dørene op i Hjørring, må væbne sig med tålmodighed. Det var meningen, at Hjørring byråd inden sommerferien skulle træffe en endelig beslutning, efter at en ny lokalplan, der baner vej for byggeriet, har været i offentlig høring her i foråret.

Men nu oplyser Hjørrings borgmester, Søren Smalbro (V), at den endelige behandling af sagen er udsat til efteråret.

- Salling Group, der ejer Bilka, har selv bedt os udsætte behandlingen af planerne. Det skyldes, at koncernen gerne vil vente lidt på grund af de meget høje byggepriser i øjeblikket, fortæller Søren Smalbro (V), der understreger, at udsættelsen ikke skyldes, at koncernen har fået kolde fødder og mistet interessen for at etablere et Bilka i Hjørring.

- De vil stadig etablere sig i Hjørring, og jeg synes også stadig, at det vil være godt for Hjørring Kommune og Hjørring som handelsby, siger Søren Smalbro.

Der tegner sig umiddelbart et politisk flertal for Bilka-planerne i Hjørring Byråd, men der er også modstandere, der mener, at der ikke umiddelbart er behov for flere store dagligvarekæder, som også kan gøre livet surt for dagligvarehandlen i omegnsbyerne i kommunen.

Planerne indebærer, at der bygges en ny dagligvareforretning på 3000 kvadratmeter ud til Ringvejen ved siden af det nuværende A-Z, som forhandler Bilka´s nonfood produkter.

For at overholde planloven, skal hver af de to forretninger have deres egne kasselinjer. Alligevel mener organisationen De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer en række konkurrerende dagligvarekæder, at der bliver tale om et ulovligt hypermarked, og varslet et sagsanlæg mod Hjørring Kommune, hvis planerne bliver en realitet.

Det er imidlertid lykkedes Salling Group at etablere lignende konstruktioner rundt om i landet, og A-Z i Hjørring er det eneste i landet, der endnu ikke er lavet om til Bilka.

Det skønnes, at Bilka vil snuppe omsætning for cirka 130 millioner kroner, og størstedelen - cirka 85 millioner kroner, vil blive hentet fra den eksisterende dagligvarehandel i Hjørring by.

I den overståede høringsperiode, er der også kommet indsigelser om trafiksituationen på Ringvejen og de tilstødende sideveje. Et Bilka vil ifølge en analyse genere cirka 3000 flere biler i døgnet på Ringvejen, og der er adskillige naboer, som er bekymrede for den fremtidige trafiksituation.