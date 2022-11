Derfor valgte de Sindal: Stigende puls i hårdt ramt handelsgade

SINDAL:Sindals bymidte fik et åben sår, da SuperBrugsen først på året lukkede og slukkede - humøret i stationsbyen blev ikke bedre af, at både en herretøjs- og en dametøjsbutik fulgte trop og trak stikket i Nørregade.

Men tirsdag - på selve valgdagen - var der gode nyheder i handelsgaden: Dametøjsbutikken Chiffon slog dørene op i nyrenoverede kvadratmeter, der tidligere har huset Boutique Anni.

Det er Lene Nikkelsen, der også driver Chiffon i Hjørring, der ejer butikken, som bestyres af hendes mand Palle Nikkelsen.

Palle Nikkelsen er rykket fra Bindslev til Sindal med butikken, der har skiftet navn fra Wæhrens til Chiffon. Foto: Martin Damgård

I virkeligheden er den gode nyhed for Sindal en dårlig nyhed for Bindslev - det er nemlig herfra butikken er flyttet. Siden 1911 har butikken ellers - under navnet Wæhrens - været en fast del af Bindslev, men nu har ægteparret rykket butikken otte kilometer mod syd. Men hvorfor egentlig?

- Der bor omkring 1000 mennesker i Bindslev, men godt 3000 i Sindal, hvor der også er et stort opland, siger Lene Nikkelsen, der er taget til Sindal på åbningsdagen, selv om hun ellers passer geschäften i Hjørring.

Lene Nikkelsen driver også Chiffon i Hjørring. Foto: Martin Damgård

- Og så har det også spillet ind, at vi har fået lavere husleje her, der er energirigtig LED-belysning - og så er det hele jo nyrestaureret, supplerer Palle Nikkelsen.

Med flytningen til de nye gemakker har man også brugt anledningen til en lille foryngelses-kur med udvalget af tøj, der nu aldersmæssigt henvender sig fra 30 år og opefter. Desuden har man også fået en outlet-afdeling.

Et frø i forhold til flytningen af butikken blev sået, da indehaveren af Jane Sko i Sindal samt udlejeren af Chiffon-ejendommen kørte til Bindslev for at bearbejde Palle Nikkelsen og fortælle ham om muligheden - et fodarbejde, der altså nu har givet pote.

Også gang i gammel bank

Inge Soelberg var en af dagens første kunder. Foto: Martin Damgård

En af dagens første kunder, der via den røde løber har fundet vej til Sindal nye butik, er Inge Soelberg, Sindal, der skulle have ny kjole:

- Det er dejligt, at der er kommet gang i butikken igen, lyder det.

Selv om de gamle brugslokaler endnu ikke er udlejet til anden side - ifølge ejendomsmægleren kan kvadratmeterne lejes for 455.000 kroner om året - og der også er gabende tomt hos Chiffons nabo, hvor herretøjsbutikken Brunø lukkede, så kan der måske skimtes lidt lys for enden af tunnelen.

Palle Nikkelsen. Foto: Martin Damgård

På den anden side af Nørregade kan man snart hente pakker fra flere forskellige pakkefirmaer. Og tilmed gafle et stykke smørrebrød, når Praktisk Medhjælper Udvikling (PMU) i Sindal, slår dørene op i de gamle Jyske Bank-lokaler med lidt af hvert på hylderne.

Desuden er man i Sindal ved at holde en række møder under overskriften Sindal Fremad, hvor man sætter ord på byens sjæl.

- Jeg tror nok det skal komme til at gå godt igen i Sindal - optimismen fejler ikke noget, siger Inge Soelberg.

Besøg af bagermesteren

Det er ikke bare kunderne og borgerne, der er glade for, at der nu er mere liv på vej i de tomme kvadratmeter.

Tirsdag formiddag stak bagermester Tommy Carlsen, Bageri Ingeborg, et smut forbi med en stor kurv hjemmebag.

Parret fik også flere lykønskninger i løbet af dagen. Foto: Martin Damgård

Fodarbejdet fra Jane Sko og hilsenen fra bagermesteren, der netop selv er genåbnet efter en stor investering, viser, at også de andre forretningsdrivende påskønner nye kolleger i stationsbyen.