Dagen derpå for Sindal Marked: - Vi er trætte

- Vi er trætte ...

Sådan lyder beskeden mandag fra Henrik Pedersen, der sidder i markedsbestyrelsen i Sindal.

Stilheden har sænket sig over pladsen på Tyrsigvej, hvor både gæster samt vind og vejr satte fut i fejemøget i Kristi himmelfartsdagene.

- Det blæste jo en pelikan både torsdag og fredag, men der kom gæster alligevel - og lørdag og søndag var vejret perfekt, så der var fyldt helt op, siger Henrik Pedersen, der vurderer, at der har været 25.000 - 30.000 gæster over fire dage.

Man mærkede således ikke alverden til, at der var karneval i Aalborg om lørdagen.

Det varer lidt tid endnu, inden man har helt overblik over, hvor stort et overskud, der kan kanaliseres videre til Sindal Idrætsforening og den lokale rideklub SRV.

- Men jeg vil sige, at vi har haft et solidt marked, lyder karakteristikken.

Tidligere har markedsudvalget luftet et håb om, at der måske kan laves et overskud på 300.000 kroner - men der skal også foretages investeringer, så eksempelvis netværket på pladsen kan blive forbedret i 2023, og det kan trække lidt i den anden retning.