Det er historiske dråber, der flyder i Hjørring

HJØRRING:Det er historiske dråber, der lige nu står og hygger sig i ståltankene hos Bryghuset Vendia i Hjørring. Bryg nummer 1000 er nemlig snart på vej gennem hanerne.

At det er blevet til så mange øl-bryg vækker glæde hos direktør Kristian Rise. Han tager det som et udtryk for, at den drøm som tog sit afsæt i 2006 - da en gruppe lokale kræfter tog initiativ til at etablere bryghuset - har været bæredygtig.

- Vores koncept er lykkedes fantastisk. Jeg synes, at vi har formået at finde en balance mellem øl-entusiasterne og øl-nyderne. Vi har lagt vægt på, at vores øl ikke skal blive for nørdede - men de skal appellere bredt. Og det er lykkedes, synes jeg.

Lang tradition for Hjørring-øl

Åbningen af Bryghuset Vendia var faktisk reelt en genåbning.

For der var nemlig i forvejen en lang tradition for lokalt brygget øl i Hjørring. Det var helt tilbage i 1883, at der første gang blev etableret et bryggeri - og også dengang med navnet "Vendia".

Det oprindelige bryghus havde egentlig både pæn succes og lang levetid. Men da produktionen i 1989 blev flyttet til Ceres i Århus, så var det også slut med lokalt producerede Hjørring-øl.

Men de mere end 100 års lokal bryggerhistorie fik som nævnt nyt liv i 2006, da det lykkedes lokale kræfter at rejse ikke mindre end 12 millioner kroner. På den måde blev Bryghuset Vendia - med 2500 anpartshavere - etableret på adressen Markedsgade 9, hvor en gammel auktionshal blev forvandlet til et moderne mikrobryggeri. De første øl i den nye æra blev brygget, således at Bryghuset Vendia kunne åbne i efteråret 2007.

Maden har været vigtig

Som de fleste vil vide, så har maden også været en enormt vigtig del af den udvikling, som Bryghuset Vendia har gennemgået.

Kristian Rise blev direktør for foretagendet. Tidligere havde han blandt andet været kok på Brøndums Hotel - men kom til Hjørring et halvt års tid efter åbningen.

Under Kristian Rises virke er Bryghuset Vendia blevet en forretning med brasserie, gourmet-restaurant og selskabslokaler - og derudover leveres også mad ud af huset i form af både takeaway og mad til selskaber.

Bryghuset har desuden udvidet aktiviteterne til andre lokationer med konceptet "Bistro V". I 2013 åbnede man således den første søsterrestaurant i Svinget i Hjørring, i 2015 blev der åbnet en "Bistro V" på Toldbod Plads i Aalborg - og senest er der så 2021 også kommet en afdeling til havnen i Sæby.

Og koblingen mellem øl og mad har været vigtig for succesen, mener Kristian Rise.

Niels Thomsen har siden januar 2022 har været brygmester på Bryghuset Vendia. Frem til 2019 stod han i spidsen for Løkken Bryghus, og desuden har han en fortid på Randers Bryghus. Foto: Bente Poder

- Jeg synes egentlig, at vi på bryghuset har formået at lave menukort, der er tilpasset alle de øltyper, vi har. Men samtidig må jeg også sige, at hvis vi eksempelvis ikke også serverede vin, så ville vi ikke kunne trække de gæster til vores restaurant, som vi faktisk gør. Men overordnet set supplerer restauranten og bryggeriet hinanden rigtigt godt.

Det understreges blandt andet af, at Bryghuset Vendia - og de tilknyttede spisesteder - faktisk stadigvæk er den største aftager af de øl, der brygges i Hjørring.

Snart klar med bryg 1000

På bryghuset laves der i dag omkring 70.000 liter øl om året - og i år 2022 kunne det klares gennem 85 bryg.

Normalt laves der 10-12 forskellige øl-typer per år - og én af dem bliver altså nu den såkaldte "Vendia Jubilæumsbryg" - der markerer bryg nummer 1000.

Jubilæumsbrygget er en såkaldt "altbier" - en ravgylden øl, der har sin oprindelse i det vestligste Tyskland.

- Den er bitter og læskende - men også meget ren i smagen, fortæller Niels Thomsen, der siden januar 2022 har været brygmester på Bryghuset Vendia.

Frem til 2019 stod han i øvrigt i spidsen for Løkken Bryghus, og sidenhen har han også været tilknyttet Randers Bryghus.

- Vores jubilæums-øl passer godt til en klassisk dansk sildemad - men også til retter med fedme som for eksempelvis stegt flæsk, fortæller Niels Thomsen.

Udover jubilæumsøllen er der også mange andre spændende ting på vej fra Bryghuset Vendia.

Niels Thomsen eksperimenterer lige nu med at lave en "røg-øl" ved at brygge på korn, der har været udsat for røg. Og derudover arbejder han blandt andet også med langtidslagring af øl på tønder af træ.

De nye idéer får kunderne først senere mulighed for at smage på, men i første omgang kan man altså lige om lidt nyde den nye "Vendia Jubilæumsbryg".