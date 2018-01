Det gik ellers lige så godt med svinepriserne

VENDSYSSEL: - Det så eller så positivt ud, men så vendte billedet ret hurtigt.

Formand for LandboNords Svineudvalg, Torben Farum, havde ikke just de positive briller på, da der blev holdt årsmøde i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

- 2017 blev for de fleste et rigtig godt år. Mange fik afdraget ekstraordinært på gælden eller foretaget udskudte investeringer og vedligehold. Især eksportpriserne tog himmelflugt, og var med til at styrke troen på en ny tid med højere noteringer og bedre økonomi.

- Men 2018 er allerede begyndt med en skuffende lav og faldende notering. Og næsten inden vi rigtig er i gang med 2018 kommer der også nye, faldende prognoser.

Torben Farum kom også ind på den afrikanske svinepest.

- Svinepesten er mere aktuel end nogensinde tidligere. Afrikansk svinepest spreder sig i øjeblikket som en steppebrand fra Øst- og Midt-Polen imod den tyske grænse, og det går hurtigere end nogensinde før.

- Erfaringerne viser, at smittespredning imellem vildsvin spredes nogle få kilometer om måneden, så den nuværende udvikling kan forklares ved, at vildsvinene får hjælp til at sprede smitten.

- Det er vurderingen, at den største bidragyder til spredningen i øjeblikket er mennesker, som bortskaffer smittede fødevarer på deres tur fra øst mod vest. Det kan være skovarbejdere, lastbilchauffører med flere, som efter nogle timer i bilen simpelthen smider den resterende madpakke ud af bilen, hvor vildsvin så efterfølgende spiser resterne.

- Jeg har tidligere set den danske grænse som vigtig for danske svineproducenter, men reelt set så kan vi kun gætte på, hvad der sker, hvis den afrikanske svinepest rykker ind i Tyskland. Målt i tons eksporterer Tyskland mere kød end Danmark, og det vil være naivt at tro, at den ekstra mængde som ved et udbrud, må skulle afsættes internt i EU, ikke får en afsmittende effekt på svinekødsprisen i hele fællesskabet.

- Det er enormt positivt, at Tyskland har meddelt, at de ønsker at bortskyde 70 procent af deres vildsvin, og at Polen også slår hårdt ned på deres bestand.

Torben Farum havde et forslag til at holde sygdommen på afstand:

- Vi skal overholde karantæneregler for ansatte. Det vil sige minimum 24 timer i Danmark, inden de går i standen, og der skal selvfølgelig tages bag inden.

- Endvidere skal vi sikre os, at medarbejdere ikke slæber fødevarer med fra hjemlandet, og at man under ingen omstændigheder har fødevarer med i stalden.

Torben Farum opfordrede også til, at svineproducenter udelukkende anvender Danish godkendte transportører. For nylig har det været nødvendigt at fjerne godkendelsen fra nogle transportører, der ikke kunne vise, hvilke områder, de havde kørt i på grund af manglende gps-data. En enkelt formåede at rulle ind på vaskepladsen, selv om gps’en sagde, at bilen stadig var i Polen.

- Afrikansk svinepest er også problematisk i forhold til jagt. Mange landmænd er jægere, og nogle rejser også til udlandet for at jage.

Torben Farum ser helst, at den danske natur er uden vildsvin.