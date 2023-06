Vandt klagesag: Kommunen byggede ulovligt

LØNSTRUP:Affaldscontainere er vigtige tekniske anlæg, men de må alligevel ikke bare stå, hvor det passer kommunen.

Hjørring Kommune har gjort sig skyldig i både ulovligt byggeri og ulovlig terrænregulering i et sommerhusområde i Lønstrup.

Det fastslår Planklagenævnet i en opsigtsvækkende afgørelse om de nye fælles affaldsstationer, som er blevet placeret mange steder i sommerlandet i Hjørring Kommune.

Utilfredse naboer

Den konkrete sag drejer sig om en affaldsstation på Sneppevej i Lønstrup, hvor naboer har været utilfredse med udsigten, trafikgener og mulige lugtgener fra affaldsstationen, som betjener sommerhusområdet.

Men den er placeret på et fælles friareal, som ifølge lokalplanen skal friholdes for bebyggelse, og hvor der heller ikke må ændres i terrænet.

Naboerne klagede efter opsætningen og fik i den første klagesag også medhold i, at anlægget var en overtrædelse af lokalplanen.

Kommunen argumenterede imidlertid, at affaldsstationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper, og at det kun influerer på en mindre del af det fælles friareal. Derfor gav kommunen først på året en administrativ dispensation fra lokalplanens bestemmelser, og dermed var det lovligt.

Men naboerne klagede endnu en gang, og nu er der ingen vej udenom. Affaldsstationen skal fjernes fra det fælles friareal, og den ulovlige terrænregulering, i form af jordvolde til at skjule affaldsstationen, skal udbedres. Eller også må kommunen alternativt vedtage en helt ny lokalplan.

"Planklagenævnet finder, at kommunens dispensation til affaldsbeholderne og den omkringliggende terrænregulering IKKE er så ubetydelig, at kommunen kan dispensere fra lokalplanen", skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Affaldsstationer i sommerlandet strider mod lokalplanen Arkivfoto: Torben Hansen

Overvejer en mulig løsning

Teknisk direktør i Hjørring Kommune, Bettina Hedeby Madsen, kan endnu ikke give et klart svar på, hvad kommunen gør.

- Selvfølgelig skal vi reagere på den her afgørelse, og det betyder formentlig, at affaldsstationen skal flyttes. Men vi er stadig ved at vurdere afgørelsen og undersøger mulige løsninger, lyder det kortfattet fra Bettina Hedeby Madsen.

Sneppevej er ikke det eneste sted, hvor Hjørring Kommune har givet dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Kommunen har tidligere oplyst, at der er givet en håndfuld dispensationer rundt om i kommunen. I alt har Hjørring Kommune opsat 45 fælles affaldsstationer i sommerhusområderne.

60 procent af kommunens cirka 6000 sommerhuse har stadig en individuel affaldsordning.