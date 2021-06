Det ligner ulykkeligt hastværk

Det er et godt princip, at man er uskyldig, indtil andet er bevist. Men princippet gælder åbenbart ikke i anbringelsessager. I en aktuel sag fra Hjørring har Het og Hiep Thi Nguyen fået tvangsfjernet deres tre børn, fordi kommunen mistænker, at far Het Nguyen slår sine børn. Politiet droppede godt nok at rejse en straffesag mod Het Nguyen efter at have undersøgt sagen, ligesom familiens læge forsikrer, at hun ”ikke på nogen måde” har haft mistanke om, at der sker overgreb i hjemmet.

Men på trods af manglen på beviser, ville kommunen ikke slippe en mavefornemmelse, der siger medarbejderne i familieafdelingen, at Het slår sine børn. Og nu ser ægteparret som den eneste desperate mulighed at blive skilt. Het og Hiep Thi elsker stadig hinanden, men logikken er, at hvis far flytter ud, kan børnene vende hjem til mor. Nogen garanti for at dette vil ske, har parret dog ikke.

Børnene blev tvangsanbragt i sommeren 2020 og for nylig blevet anbringelsen forlænget – foreløbig med to år mere.

Det vietnamesiske ægtepar har ellers gjort alt, hvad man kan forvente, siden den første beslutning blev truffet. De arbejder, går til danskundervisning, har indrettet et nyt hjem og bliver rost for deres månedlige samvær med børnene.

Den energiske indsats og desperate kamp for at få en hverdag med deres børn smitter imidlertid ikke af. Hjørring Kommune har intet gjort for at bane vejen for, at familien på et tidspunkt kan blive genforenet: Man har ikke gjort sig den ulejlighed at lave en såkaldt forældreevneundersøgelse af parret, ligesom kommunen heller ikke har undersøgt, om der kunne være hjælp at hente i familiens netværk, som ellers er et krav i serviceloven. En stor del af parrets vietnamesiske familie bor i Hjørring og klarer sig godt.

Sagen kan minde om en anden sag fra Hjørring Kommune, som Nordjyske også har beskrevet. Familien Boms tre døtre blev pludselig anbragt i 2018 efter falsk tip om, at Henrik Bom lovede sine døtre væk til sex. Der skulle gå to år, før døtrene var hjemme igen, og nu har de tre piger lagt sag an mod Hjørring Kommune.

Det kan godt være, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale 1. januar 2020 talte varmt for flere og tidligere anbringelser, men statsministeren nævnte ikke noget om, at kommunerne skal kaste sund fornuft og principper om proportionalitet til side, når de agerer i familiesagerne. Nogle gange kan det lønne sig at trække vejret, tælle til ti, undersøge sagerne ordentligt og i sidste ende hjælpe familierne med deres udfordringer i stedet for at flå børnene grædende ud af hjemmet med politiets bistand.

Tvangsanbringelser er et af myndighedernes allermest voldsomme indgreb over for borgerne. Derfor må man kunne forvente, at myndighederne står på sikker grund, når den slags beslutninger træffes. Det handler om borgernes retssikkerhed, det handler om hele familiers skæbne – og ikke mindst børnenes tarv.

Snart har familien Nguyen været adskilt i et år på et grundlag, der aldrig ville holde i en retssag.