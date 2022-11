Det luner: Tre nordjyske varmeværker får nu millioner af kroner tilbage

NORDJYLLAND:Tre nordjyske varmeværker kan se frem til samlet set at modtage otte millioner kroner i allernærmeste fremtid.

Det skyldes en fejl i varmeregnskabet i det tidligere affaldsselskab AVV I/S.

Helt konkret betyder det, at der nu skal sendes cirka otte millioner kroner retur til varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev.

En ekstern revisionsundersøgelse af varmeregnskabet i det tidligere affaldsselskab AVV I/S har vist, at AVV i perioden 2016-2020 uberettiget har overfaktureret varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev, som modtager overskudsvarme fra energianlægget i Hjørring. Den eksterne revisionsundersøgelse blev igangsat af ledelsen i Nordværk (tidligere AVV og RenoNord), da ledelsen fik mistanke om, at udgifterne til et røggaskondenseringsanlæg på energianlægget i Hjørring i en årrække har været håndteret i strid med reglerne i varmeforsyningsloven.

Det oplyser Nordværk i en pressemeddelelse.

- Revisionsfirmaet Deloitte, som har stået for undersøgelsen, har nu bekræftet vores mistanke om, at AVVs beregningsmetode har været i strid med lov om varmeforsyning. Det er beklageligt, at afregningen er sket i strid med loven, og det får vi naturligvis rettet op på med det samme, siger Thomas Lyngholm, adm. direktør i Nordværk.

Deloittes undersøgelse viser, at overfaktureringen skyldes, at udgifterne til etablering og drift af røggaskondenseringsanlægget er blevet medregnet med 160 % - i stedet for 100 % - i den omkostningsberegning, der ligger til grund for afregningen af varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev.

Det kræver en særlig lovhjemmel eller myndighedspraksis at indregne omkostninger med mere en 100 %, hvilket ikke findes i dette tilfælde. Derfor vurderer Deloitte, at omkostningsberegningen er i strid med lov om varmeforsyning, og revisionsfirmaet har opgjort den samlede overpris til cirka 8 millioner kroner.

- Bestyrelsen i Nordværk har drøftet sagen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og vi har besluttet, at varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev skal have pengene retur hurtigst muligt, siger Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk.

De tre varmeselskaber er orienteret om sagen.