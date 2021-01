Det rene guf - nu kan du blive chef for et af Danmarks mest kendte ishuse

TVERSTED:Den Blå Kiosk i Tversted - i folkemunde kun kendt som Det Blå Ishus - har i en årrække været et af de absolut mest besøgte turistspots i Nordjylland.

Utallige feriebilleder er blevet delt på Instagram og Facebook af alenlange køer, som fra tidligt forår til sen sommer har snoet sig ad Tannisbugtvej for at købe sig en smag af himlen.

Sådan stod der i flere år på et skilt i vinduet ved det populære ishus i Tversted. Foto: Ole Fink Mejlgaard

"Guf i bund eller i mellem kuglerne" stod der i flere år på et skilt i kioskvinduet, for det var ikke mindst den helt særlige guf, som den mangeårige forpagter Jette Bundesen blandede til de tusindvis af gammeldags isvafler, der gennem årene er langet over disken til lige så mange turister.

Turister i titusindvis har i årenes løb spist sig gennem mindst lige så mange vafler ved Det Blå Ishus. Arkivfoto

Jette Bundesen overtog i 1993 forpagtningen af ishuset efter sin mor, som havde stået bag disken siden 1977. I 26 år - frem til 2018 - blevet stedet bare mere og mere populært - og en fantastisk forretning i sæsonen.

Men for snart tre år siden opgav Jette Bundesen forpagtningen og rykkede nogle meter længere op ad Tannisbugtvej, hvor hun åbnede Det Grå Ishus og tog både gufopskrift og mange kunder med sig.

Jette Bundesen forpagtede i 26 år Det Blå Ishus hos Premier Is. I dag driver hun selv Det Grå Ishus lidt længere oppe af vejen - og hun er stadig den eneste, der kender opskriften på den helt særlige guf, turisterne elsker. Arkivfoto: Mette Nielsen

Nu er Premier Is i Thisted, som ejer Det Blå Ishus, på udkig efter en ny forpagter til det ikoniske Ishus tættest Tversted Strand.

Premier Is Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark. Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark. Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum. Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”. Kilde: Premier Is VIS MERE

"Vi søger en engageret, motiveret, professionel og serviceminded forpagter der elsker is og god service. Vi søger en kandidat med gode ”købmandsgener” der samtidig er i stand til at give ishusets kunder en god is-oplevelse", hedder det i opslaget.

Premier Is i Thisted, der ejes af en større lettisk koncern, søger ny forpagter til de kommende issæsoner. Arkivfoto: Mette Nielsen

Her lover Premier Is at give den nye forpagter masser af sparring - og være villig til at investere både tid og ressourcer i at udvikle ishuset i forhold til branding, indretning og produkt.

- Ganske som det forventes, du selv vil gøre, hedder det i opslaget.

Ansøgningsfristen er 18. januar