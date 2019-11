Det ser sort ud for grundejerne: 59 sommerhuse vil styrte i havet

LØNSTRUP:Der har været en mulighed for, at de truede sommerhusejere på toppen af Lønstrup Klint syd for Lønstrup kan gøre sig håb om at få lov til at lave hård kystsikring. Det vil kræve, at Hjørring Kommune søger EU om ophævelse af Natura 2000 beskyttelsen på klinten, og at der udpeges en anden lignende naturbeskyttelse på en anden strækning.

Men i et svar til grundejerne fra blandt andet den socialdemokratiske byrådsgruppe, bliver det slået fast, at det ikke kommer på tale.

- Vi vil ikke søge om ophævelse at Natura 2000 beskyttelsen. Dels har vi et enestående naturområde på Lønstrup Klint, og dels vil vi jo blot flytte problemet, hvis vi udpeger et andet område, hvor der også er grundejere, siger partiets næstformand i teknik og miljøudvalget, Carsten Andersen (S).

Det har været på tale at udpege et andet område syd for Rubjerg Knude Fyr, men det vil flertallet altså ikke være med til.

Sand er eneste mulighed

Konsekvensen er derfor, at grundejerne kun har mulighed for at sikre den hårdt ramte kyst med sandfodring, og det er ifølge formand for grundejerforeningen Strandfogedgården, Erling Mikkelsen som at hælde vand i en spand med hul i.

- Vi har regnet ud, at vi skal sandfodre for to millioner kroner om året på den 800 meter lange strækning, hvis vi skal reducere erosionen med 90 procent. Det bliver ikke økonomisk muligt for grundejerne, siger Erling Mikkelsen.

Erling Mikkelsen (i midten) erkender, at det igen ser sort ud for grundejerne. Arkivfoto: Bente Poder

Grundejerne har haft landinspektørfirmaet GeoPartner i Hjørring til at forudsige udviklingen. De seneste 47 år, er der i gennemsnit forsvundet 3,21 meter af kysten om året. Otte sommerhuse er indtil nu blevet pillet ned, fire ligger i farezonen tæt på klinten, men forsætter udviklingen uden kystsikring, vil i alt 59 sommerhuse samt helårsbeboelsen Mårupgaard være væk om 50 år.

- Grundejerne - ikke bare i yderste række, men også længere inde, er meget påvirkede af det her og de kommer ikke i deres huse mere. De forstår ikke, at de ikke kan få hjælp, siger Erling Mikkelsen.

- Vi siger ikke generelt nej til hård kystsikring, men lige på den her strækning vil vi ikke søge om at ophæve naturbeskyttelsen, fastslår, Carsten Andersen.

11 grundejere i området har netop stævnet staten med erstatningskrav på i alt 43 millioner kroner, fordi de gennem årene er blevet nægtet at sikre deres ejendomme.

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen _(S) foreslår, at grundejerne, i tilfælde af kraftige storme, får lov til at lægge midlertid sikring ud med lange watertubes, som evt kan tage det værste tryk fra havet.

- Det vil kun være midlertidigt og derfor ikke i strid med naturbeskyttelsen, siger Bjarne Laustsen.