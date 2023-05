Det store Nutella-togt: Stormløb mod ny dagligvarebutik

HJØRRING:Begge kæder er tyske med blot fire bogstaver i navnet - men den ene er næsten helt ude af landet, mens den anden har vokseværk i Danmark.

Situationen er tydeligt illustreret på Skagensvej 100 i Hjørring, hvor Lidl har overtaget den butik, som Aldi traf beslutning om at lukke blot en uge efter, man selv var rykket ind i de nyopførte kvadratmeter.

Der var lang kø fra morgenstunden. Foto: Bente Poder

Torsdag morgen var der åbning af Lidl-butikken, og kunderne begyndte at stå i kø allerede en halv times tid før åbningen klokken otte.

Gik i stykker

På forhånd har der været en del skriverier om åbningen af butikken: Lidl har besluttet, at man vil udfase tobak fra sortimentet inden udgangen af 2028. Og den nye butik i Hjørring er den første i landet, hvor du ikke kan købe smøger.

Lise Felvang, Hjørring. Foto: Bente Poder

Blandt de ventende kunder var blandt andet Lise Felvang, Hjørring, der havde ild i en cigaret på p-pladsen:

- Det gør mig ikke noget, at de ikke sælger tobak - jeg køber bare mine cigaretter et andet sted. Jeg spiller golf og har tit købt en snack derinde, da det var en Aldi, når jeg var på vej ud i klubben. Det vil jeg fortsætte med, lød det.

Helt fremme i køen fandt vi Torben Philipsen.

Torben Philipsen havde en klar mission om, hvad der skulle i indkøbskurven. Foto: Bente Poder

- Jeg er kommer tidligt, fordi man kan købe en barbermaskine for 100 kroner. Min egen gik i stykker i går (onsdag, red.), fortalte han.

- Hårfin balance

Beslutningen om at fjerne tobaksvarer fra hylderne er ikke det eneste sundhedsfremmende initiativ i dagligvare-kæden:

- Målsætningen er at reducere mængden af salt og sukker med 20 procent i vores egne mærker inden udgangen af 2025, og vi er allerede tæt på målet nu, siger Khalil Jehya Taleb, viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark.

- Og vi er også i gang med en proces, hvor vi fjerner børnemarketing, der henvender sig til børn, på slikposer og morgenmadsprodukter, tilføjer han.

Borgmester Søren Smalbro klippede snoren - her sammen med butikschefen, Kim Holm Jensen. Foto: Bente Poder

Desuden satte Lidl i 2018 som den første dagligvarekæde aldersgrænsen op til 16 år for køb af energidrikke med højt koffeinindhold.

Er I ikke bange for at blive opfattet som smagsdommere?

- Det er selvfølgelig en hårfin balance. Vi skal ikke gøre os til dommere over, hvad folk skal købe, men omvendt har vi også en forpligtelse i forhold til sundhed qua vores rolle, siger Khalil Jehya Taleb.

Åbner flere butikker

Sundsbølgen har dog endnu ikke skyllet Nutella ud af Lidl's sortiment - og det var kunderne sikkert glade for, idet det viste sig at være lidt af et tilløbsstykke, at man kunne få fingre i et glas med 350 gram til 15 kroner.

Allerede onsdag aften var omkring 600 inviterede borgere fra lokalområdet i øvrigt inde for at se de den nye butik ved et sær-arrangement.

Lidl forventer at åbne 60 nye butikker i Danmark i de kommende år, så man kommer op på omkring 200.

