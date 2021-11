Drama i Hjørring: Arne Boelt på vippen

HJØRRING:- En god start er sjældent skidt, siger Søren Smalbro (V), da han bliver spurgt om Venstres gode start på kommunalvalget i Hjørring, hvor Venstre indtil videre har fået 29,8 pct. af de optalte stemmer.

Det har været en generel tendens, at de borgerlige partier har klaret sig godt, hvor Det Konservative Folkeparti også er gået frem. De er indtil videre gået frem med 11,8 pct. i forhold til sidste valg.

- Vi mangler jo stadig at få optalt i Hjørring, men indtil videre ser det godt ud, siger Det Konservative Folkepartis spidskandidat Per Møller (K), der dog også maner til besindighed.

Arne Boelt (S) har set skriften på væggen og en markant valglussing på noget der ligner en tilbagegang på 12 procent.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg havde en fornemmelse af, at vi ville holde stand, men det kunne vi ikke. Jeg har forsøgt at være ærlig om vores økonomiske udfordringer, og jeg synes også vi har opnået nogle gode resultater og nået mange ting, siger Arne Boelt (S).

Den konservative Per Møller ser ud til at få et godt valg. Foto: Bente Poder

Mindre mirakel

- Inden vi kom, sagde jeg, at vi skulle bruge et mindre mirakel for at få et borgmesterskifte, men lige nu ser det godt ud. Men nu skal vi også lige trække vejret og se, siger Per Møller (K).

Søren Smalbro (V) ser positivt på valget og chancen for et samarbejde mellem de borgerlige partier.

- Det ville være dumt ikke at udnytte chancen nu, hvor vi har muligheden for et borgerligt flertal, slutter Søren Smalbro.