DF-formand på kanten: Nu må abespillet stoppe

LØNSTRUP: Der er mange meninger om selvtægten med ulovlig kystsikring ved de truede sommerhuse syd for Lønstrup, men det har i hvert fald skabt opmærksomhed, og fredag middag var det formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og formand for folketingets miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF), der lagde vejen forbi for at se og høre om problemerne.

- Det ser voldsomt ud, og vi er nødt til at lytte til de desperate borgere. Nu må abespillet om kystsikring stoppe, og vi må finde nogle løsninger. Det giver ikke mening at beskytte et naturområde, som forsvinder i havet og efterlader grundejerne i desperation, siger Kristian Thulesen Dahl.

Medlem af kystsikringslauget i sommerhusområdet, Jørgen Hedegaard -Madsen så besøget som en kærkommen lejlighed til at fortælle grundejernes syn på sagen.

- Der har været så mange løgne fremme i denne sag, både i medierne og fra embedsfolkenes side. Jeg vil fortælle DF-formanden om, hvad der er fakta i denne sag, siger Jørgen Hedegaard Madsen, der betegner grundejernes selvtægt med terrænregulering og sten og beton klinten som et meget lille indgreb.