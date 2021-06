Dialog strandet: Stort projekt ved Fisketrappen udskydes til næste år

Teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune har på et ekstraordinært møde igen drøftet sagen om vandplanprojektet ved Fisketrappen i Bindslev og må konstatere, at der, efter dialog med klagerne, fortsat ikke er muligheder for at opnå en løsning, som imødekommer alle interessenter, og hvor klagerne vil være indstillede på at trække deres klager tilbage.

Det skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Hvis kommunen skal imødekomme klagernes ønsker, så skal der en ny projektgodkendelse til. En ny godkendelse inklusiv tilladelser vil være tidskrævende og have betydning for, hvordan andre aktører vil forholde sig til det samlede projekt. Dermed kan kommunen komme til at stå i en situation, hvor de nuværende klager blot erstattes af nye klager på et senere tidspunkt. Det kan betyde, at kommunen med stor sandsynlighed kan miste sin mulighed for at realisere projektet i 2022, og dermed vil kommunen stå tilbage uden mulighed for at få staten til at refundere de penge, som projektet koster. Regningen vil i det tilfælde skulle dækkes af kommunekassen, lyder det fra kommunen.

Realiseringen af vandløbsprojektet vil først kunne ske til næste forår 2022, idet klagerne først skal behandles i det statslige miljø- og fødevareklagenævn. Kommunen vil indtil da være i dialog med staten om, hvorvidt der kan igangsættes forberedende arbejder i området i 2021, som f.eks. arkæologiske forundersøgelser.

Sagen skal også behandles på byrådsmødet, den 24. juni, men det har været vigtigt for Teknik- og Miljøudvalget klart at tilkendegive kommunens opfattelse af situationen på nuværende tidspunkt, idet projektets gennemførelse har stor opmærksomhed og betydning for lokale erhvervsdrivende