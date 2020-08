Dieseltyv spottet af vidne: anholdt kort efter

ÅLBÆK:En dieseltyv, der var i færd med at tømme tanken på en lastbil, blev natten til mandag taget næsten på fersk gerning.

- En lastbilchauffør, der holdt på en rasteplads cirka tre kilometer vest for Ålbæk på Hirtshalsvej, opdagede, at en tyv var i gang med at lænse tanken på en anden lastbil på rastepladsen, fortæller Claus Bjerre fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Dieseltyveriet skete kort før klokken 02.30 natten til mandag.

Tyven blev dog klar over, at han var opdaget, og han stak derfor af i sin varebil med en dunk diesel med sig.

Chaufføren, der opdagede tyveriet, havde dog noteret sig registreringsnummeret på dieseltyvens bil, og derfor kunne Nordjyllands Politi tage ud til tyvens adresse lidt udenfor Hjørring og anholde manden. Her fandt man også en dunk med omkring 70 liter dieselolie, som så blev leveret tilbage til sin retmæssige ejer.

Den 39-årige dieseltyv blev efter endt afhøring løsladt, men kan nu se frem til et retsligt efterspil.