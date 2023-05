Din elbil kan snart lynlades på Hirtshals Havn

HIRTSHALS: Nu bliver der endnu bedre mulighed for at oplade elbiler hurtigt og effektivt i Hirtshals. Et nyt partnerskab mellem Hirtshals Havn og energivirksomheden E.ON resulterer nemlig i en række lynladestandere på Auktionskajen i Hirtshals, og for ganske nylig åbnede en række ladestandere til elbiler ligeledes ved Montra Skaga Hotel over for Nordsøen Oceanarium. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Det har længe været et ønske fra vores side at få flere ladestationer til lynladning i Hirtshals, så vi er meget glade for det nye samarbejde med Hirtshals Havn, siger Anders Krag, administrerende direktør i selskabet "E.ON Drive Infrastructure", som står for opsætning og drift af ladestanderne.

Der kommer i første omgang til at være fire lynladere på Auktionskajen, som samlet set vil være en del af i alt 28 ladere i Hirtshals fra E.ON Drive. Ladestanderne er af tre forskellige typer, lyn-, hurtig- og byladere. Det tager typisk 20-45 minutter at lade en elbil op ved en lynlader, mens opladningstiden er 60-90 minutter ved hurtigladere og 6-7 timer ved byladere.

Ladere til lastbiler

Partnerskabet om ladestanderne ligger i naturlig forlængelse af den seneste aftale mellem Hirtshals Transport Center og E.ON, der annoncerede den første aftale i Danmark om opsættelsen af offentlige ladestandere til el-lastbiler, hvor Hirtshals Havn har hjulpet med at udpege placeringen.

Den aftale betyder, at der opsættes tre lynladere på 400 kW, som kan oplade seks el-lastbiler samtidig ved Hirtshals Transport Center. Fælles for ladestanderne til både biler og lastbiler er, at al strømmen er certificeret grøn.

- I samarbejde med E.ON har vi fundet nogle placeringer, som skaber gode forbindelser mellem havn og by, så det er muligt at lade bilen op, mens du oplever Hirtshals og byens omgivelser. Samtidig er det et godt og vigtigt skridt i den grønne omstilling for både Hirtshals og de mange gæster, siger Per Holm Nørgaard, CEO ved Hirtshals Havn i den førnævnte pressemeddelelse.

De nye lynladere på Hirtshals Havn forventes at være i drift i slutningen af maj.

Ladestandere i Hirtshals Lynladestanderne opsættes på adressen Auktionskajen 7 på havnen i Hirtshals og hos Hirtshals Transport Center.

Byladerne er opsat hos Montra Skaga Hotel og Hirtshals Transport Center – ved sidstnævnte vil der også være hurtigladerudtag