Dankort og mobildækning drillede - men Dana Cup blev alligevel en succes

HJØRRING:Over 800 hold har deltaget i dette års Dana Cup, der kulminerede med en stor finaledag lørdag i den forgangne weekend.

På sportspladserne i og omkring Hjørring har der været fuld gang i fodbolden - men der har samtidig været fuld smæk på arrangementet uden for kridtstregerne. Og overordnet set har det været en rigtig fin Dana Cup.

Det fortæller direktør for Dana Cup, Jette Andersen.

- Det har været en kæmpe stor succes. Jeg synes, det har været et fantastisk Dana Cup. Det er gået rigtig flot og stille og roligt rundt omkring på skolerne, banerne og blandt de frivillige. Der har været en god og positiv stemning rundt omkring.

- Jeg har kun positivt at sige om alle vores hold og vores gæster. Selvfølgelig vil der altid være småting, men det vil der være alle år, siger hun.

Jette Andersen fortæller, at Dana Cup anno 2022 har været en overordnet stor succes. Arkivfoto: Bente Poder

I frivillighedens tegn

Ingen Dana Cup uden frivillige - sådan har det været i mange år og udgaver. Men frivilligheden er generelt under pres efter to år med corona, og derfor har det - også for Dana Cup - knebet med at hive det nødvendige antal frivillige ind i folden.

Jette Andersen siger dog, at det lykkedes at få enderne til nå sammen undervejs i turneringen.

- Jeg synes især, at de gamle frivillige skal have et klap på skulderen for at have hjulpet de nye frivillige godt i gang. Jeg må godt nok sige, at jeg var noget nervøs, inden Dana Cup skulle sættes i gang, for vi manglede rigtig mange frivillige rundt omkring. Men jeg synes egentlig, at det er gået godt, for der er flere af de gamle frivillige, der har taget et ekstra ryk i løbet af turneringen.

- Jeg vil ikke sige, at der har været nok frivillige. Vi har ikke været der i tre år, og folk har fået andre planer, men der er også kommet nye til, som forhåbentlig kan hænge ved, siger hun.

Både til åbningen, som afbilledet her, og undervejs i Dana Cup-turneringen har der været mange folk på lægterne. Arkivfoto: Bo Lehm

Det er ikke meget fodboldspil, Jette Andersen har været vidne til under turneringen. Det har der været for travlt til med alt det administrative, der følger med at være direktør for Dana Cup. Hun fortæller dog, at hun havde fornøjelsen af to straffesparkskonkurrencer samt et par kampe på stadion - hvor der var masser af tilskuere på lægterne.

- Det var dejligt at se så mange tilskuere til en fodboldkamp, men også åbningsceremonien var flot, fortæller Jette Andersen.

Lidt malurt i bægeret har der dog sneget sig ind i afviklingen af Dana Cup. Problemer med først mobildækningen og siden også kortautomaterne udfordrede både de frivillige og alle fodboldgæsterne til Dana Cup.

- Vi har været lidt trætte af - for at sige det mildt - Telenor og deres mobildækning. Det har nok været vores største problem, især i den weekend hvor folk ankom hertil. Vi kunne simpelthen ikke ringe ud. De lovede os, at der ikke ville blive problemer, men det var der godt nok udfordringer med.

- Der var også problemer med Dankort-automaterne, så dem skal vi helt sikkert også have evalueret på og snakket med, understreger Jette Andersen.

Fremtidsperspektiv

Mens Dana Cup 2020 og 2021 blev aflyst på grund af corona, kunne 2022-udgaven løbe af stablen, som man kender den.

Det var på samme tid første afvikling af fodboldturneringen efter et ændret verdensbillede, og derfor kan man måske spekulere i, om Dana Cup-ledelsen har tænkt i nye baner, når fremtidige Dana Cup-turneringer skal afvikles.

- Én af de ting, der har været en stor succes for os, har været streaming af vores kampe på seks af vores baner. Det er en af de ting, som vi helt sikkert fortsætter med og udvider til næste år.

- Når folk er tilbage fra ferie, og vi får evalueret internt, skal vi have kigget på, hvordan vi får nogle flere frivillige ind i folden, siger Jette Andersen.

Hun fortæller, at der 3. september afholdes en stor fest for de frivillige for at takke dem for deres indsats under Dana Cup.