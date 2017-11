DM-årsmøde på Vendelbohus

HJØRRING: Danmarks Naturfredningsforening holder årsmøde i Hjørring tirsdag 14. november klokken på Vendelbohus i Hjørring. Efter årsmødet kan man høre et foredrag om Lille Vildmoses fortid, nutid og fremtid. Lille Vildmose er med sine 7.600 hektar Danmarks største fredning - og her kan man opleve ørne, traner, krondyr og vildsvin samt et varieret fugle- og planteliv. I forbindelse med et stort naturgenopretningsprojekt, blev der i 2016 udsat elge i Lille Vildmose. I 2017 blev der født to kalve, så bestanden af elge nu er på 12 dyr. Der er adgang for alle til foredraget.