Død klumpfisk skyllet i land ved Rødhus

RØDHUS:NORDJYSKE-fotograf Henrik Bo gjorde et usædvanligt fund, da han søndag var ude at gå tur på stranden syd for Rødhus.

Her lå der en død klumpfisk i sandet. Den var anslået 70 centimeter fra hale til mund.

Men måske er fundet ikke så usædvanligt endda. Der er nemlig registreret en del lignende fund denne vinter. Det fortæller biolog Kristina Ydesen fra Nordsøen Oceanarium i Hirtshals:

4 Død Klumpfisk på stranden ved Rødhus

- Det er utrolig forskelligt fra år til år. Det svinger fra ingen registreringer nogle år til over 80 som i vinteren 2014 og 2015. Denne vinter ser også ud til at give forholdsvis mange, fortæller Kristina Ydesen.

Nordsøen Oceanarium indsamler data på alle de klumpfisk, de kan, ligesom andre akvarier i landet, så hele landet er dækket ind. Oplysningerne bliver også sendt ind til fiskeatlasset, som kortlægger udbredelsen af de danske saltvandsfisk.

Hvad klumpfisken angår, registreres der flest fund i de indre farvande. Her kommer fisken ind og bliver fanget i koldt vand, fordi den ikke kan komme længere sydpå. Men strandinger forekommer altså også på Vestkysten.

- Når vandet er så koldt, som det er nu, går klumpfisken til og bliver skyllet i landet. Med havvandstemperaturer under otte grader ser vi, at det sker rundt om i landet nu, fortæller Kristina Ydesen.

Udbredelsen af den aparte fisk i de danske farvande svinger også fra år til år. Forhold som varmere havstrømme og mængden af føde spiller ind, forklarer biologen.

Nordsøen Oceanarium vil mandag prøve at få hentet klumpfisken ved Rødhus. Det er uvist, hvor længe den har ligget i vandkanten.