Døde fugle og skrald fylder på strandene: Sådan skal du forholde dig

VESTKYSTEN:Gennem de seneste uger er flere og flere fugle fundet døde på de nordjyske strande. Især områderne omkring Løkken, Blokhus og Tornby Strand har været hårdt ramt af det, der har vist sig at være døde suler. De mange døde fugle skyldes fugleinfluenza H5N1, som i øjeblikket er særlig udbredt i Skotland, hvor verdens største koloni af suler yngler.

Hos Hjørring Kommune, som står for oprydningen på strandstrækningen fra Løkken til Skiveren, er man i allerhøjeste grad bekendt med problemet.

- Vi har samlet små 800 døde fugle op, hvor flere af dem har været suler, forklarer teamchef for Afvanding og Strande i Hjørring Kommune, Jan Laustsen.

Men hvad skal man som borger gøre, hvis man ser en død fugl på stranden? Det har Jan Laustsen svaret på.

- Jeg vil virkelig opfordre folk til endelig at give os et praj, hvis nogen observerer noget. Det reagerer vi forholdsvis hurtigt på. Det bedste ville selvfølgelig være at lade det indgå i naturens kredsløb, men det har vi ikke tid til lige nu, når der kommer så mange på vores strande. Vi vil gerne øge biodiversiteten, men vi rydder op for turister og lokale, så vi ikke udsætter for mange for at komme tæt på fuglene.

Han peger på, at det ikke er nødvendigt, at almindelige folk løber den smitterisiko, som kan være forbundet med at røre en fugl, som eventuelt kan have fugleinfluenza, også selvom fuglen er død. Den kan nemlig stadig smitte. Derfor bruger kommunens medarbejdere sikkerhedshandsker og putter fuglene i plastikposer, hvorefter de køres til forbrænding – præcis som levnedsmiddelstyrelsen anbefaler det.

Teamchefen siger, at kommunens kapacitet rækker til, at der ugentligt køres ud på strandene, hvor der ryddes op.

Service som det plejer, men færre skraldespande

Det er dog ikke kun døde fugle, som lokale og turister møder på de nordjyske strande. Nordjyske har fået flere henvendelser om, at skraldet hober sig op på især Løkken Strand, men det holder ikke vand, siger Jan Laustsen.

- Vi har samme serviceniveau som tidligere, men der er ingen tvivl om, at der er et stigende fokus på oprydning generelt. Der er mange, der har en holdning til tingene. Jeg kan sige, at vi rydder løbende op ugentligt og specielt i Løkken-området.

Teamchefen fremhæver, at det er mange slags affald, der kan ligge på stranden. Alt fra døde fugle og madrester til levn fra fortiden.

- Det har været bygget om nogle gange på stranden, og området er meget udsat for storme, så der kommer mange sten og sådan noget frem. Det er der stor utilfredshed med, siger han og fortsætter:

- Der kommer faktisk en del frem fra Anden Verdenskrig – for eksempel pigtråd. Sådan noget ryddede vi op så sent som for en uges tid siden. Helt generelt er der jo bare en del vindbrud i klitterne, og Løkken og Tversted er meget udsat på grund af vejr og vind, der skaber en del kystnedbrydning.

Selve kadencen, som kommunen rydder op på strandene i, er der ikke sket noget ved. Men teamchefen bekræfter, at der er større og større fokus fra både lokale og turister om, at der skal være pænt. Derfor vil han også gerne opfordre almindelige borgere til at rydde op, hvis de ser noget.

- En ting, som jeg kunne ønske mig, er, at holdningen i samfundet kunne være, at hvis man kan tage ting med på stranden, kan man også tage affaldet med sig hjem igen, siger Jan Laustsen.

Én ting vil han dog gerne bekræfte i forhold til dem, der synes, at skraldespandene er blevet færre og færre.

- Dét er rigtigt. De håndholdte skraldespande går vi væk fra, fordi vi ikke må løfte så meget af hensyn til medarbejderne, siger han og fortsætter:

- Der er i stedet molokker på stranden med fyldemålere i nogle af dem. Dem, der så gør rent, holder øje med, om der er stillet griller og sådan noget ved siden af. Generelt vil jeg sige, at vi rydder op efter behov. Hvis der er rigtig godt vejr, kan skraldespandene fyldes hver dag.

Molokker er et system, hvor skraldespandens åbning er over jorden, men hvor selve beholderen er under jorden. På den måde kan man lave en stor skraldespand på et sted, uden at den fylder meget i landskabet.