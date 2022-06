Døde og syge suler på nordjyske strande: - Vi undersøger for fugleinfluenza

Siden Nordjyske torsdag omtalte fundet af fem store døde havfugle af arten sule på Tornby Strand, er der kommet flere henvendelser om lignende fund på andre nordjyske strande - bl.a. i Blokhus og Løkken.

En strandgæst i Blokhus har sendt et billede af en tydeligvis afkræftet sule, der står passivt i vandkanten. Normalt kommer de store havfugle ikke ind på de danske strande.

Fødevarestyrelsen kan endnu ikke give et svar på årsagen, og om der kan være tale om fugleinfluenza.

- Vi har indsamlet en død fugl i Tornby, som nu er ved at blive undersøgt. Det er naturligvis risikoen for fugleinfluenza, som vi har fokus på. Men vi kan ikke konkludere noget før i næste uge, når vi får resultaterne af laboratorieundersøgelserne, fortæller sektionsleder i Fødevarestyrelsen, dyrlæge Karsten Aagaard, der umiddelbart betegner den undersøgte Sule som værende i god foderstand.

Der er skyllet fem døde Suler ind på stranden i Tornby i løbet af ti dage privatfoto

Der har i løbet af vinteren været konstateret fugleinfluenza flere steder i landet. I slutningen af marts blev der konstateret smitte i et lille hobbyhold høns på Langeland. Det var det 11. udbrud siden november 2021. De fleste tilfælde har været i vilde fugle. 4. maj vurderede Fødevarestyrelsen risikoen så lille, at påbud om overdækning af fjerkræbesætninger blev ophævet, ligesom der igen blev åbnet for afholdelse af fugleudstillinger.

- Vi modtager mange registreringer af døde fugle, men der er heldigvis længere og længere imellem, at der bliver konstateret fugleinfluenza, siger Karsten Aagaard, der forventer at have et svar på undersøgelsen af Sulen fra Nordjylland midt i næste uge.

Selvom smitten med fugleinfluenza er luftbåren, opfordres strandgæster til ikke at røre ved de døde fugle.