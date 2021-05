Dødstrusler og kvælertag på samlever udløste fængsel

HJØRRING:En 36-årig mand er ved Retten i Hjørring blevet idømt 60 dages fængsel - heraf blev de 40 gjort ubetingede - for 8. april at have overfaldet sin samlever i parrets hjem i Hjørring.

Det oplyser anklager Frederik B. Nielsen, Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet var den 36-årige tiltalt for at have udtalt "jeg slår dig kraftedeme ihjel" og for derefter at have overfaldet kvinden og taget kvælertag på hende, ligesom han sparkede og slog hende, mens hun lå ned.

Derudover var han også tiltalt for at have opildnet parrets hunde til at angribe kvinden og slået hende med den flade side af en økse, som ifølge anklageskriftet skulle have påført kvinden snitsår på armen.

- Men retten fandt det ikke bevist, at kvinden var blevet påført snitsår. Og det var jo den alvorlige del af anklageskriftet. Men retten lagde alligevel vægt på det grove i, at manden havde taget kvælertag på kvinden, og derfor blev manden dømt for grov vold, fortæller anklager Frederik B. Nielsen.

Han oplyser, at med det in mente, at retten ikke fandt slagene med øksen og opildningen af hundene til at gå til angreb på kvinden bevist, så var straffen på de 60 dage meget normalt.

- Det svinger mellem 60 dage og tre måneders fængsel i den slags sager, lyder det fra anklageren.

Den 36-årige modtog dommen, og han blev efter domsafsigelsen løsladt, da dommen med varetægtsfængslingen siden grundlovsforhøret i april ansås for udstået.